Το ψηλότερο άλογο του κόσμου είναι 1,99 και… ψηλώνει ακόμη – Ο Χιούγκο και το ρεκόρ Γκίνες

Takeaways by to pontiki AI Ο Χιούγκο, ένα άλογο ράτσας Shire, κατέκτησε επίσημα τον τίτλο του ψηλότερου εν ζωή αλόγου στον κόσμο, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Το τετράχρονο άλογο έχει φτάσει σε ύψος 1,99 μέτρων, ενώ ο ιδιοκτήτης του εκτιμά ότι η ανάπτυξή του θα συνεχιστεί για περίπου τρία ακόμη χρόνια.

Λόγω του ασυνήθιστου μεγέθους του, το άλογο υποβάλλεται σε συστηματικούς κτηνιατρικούς ελέγχους και ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα διατροφής και φροντίδας από ομάδα ειδικών.

Παρά το επιβλητικό του παρουσιαστικό, ο ιδιοκτήτης του περιγράφει τον Χιούγκο ως ένα εξαιρετικά ήρεμο ζώο που συμμετέχει ενεργά σε δημόσιες επιδείξεις.

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Ο Χιούγκο, ένα άλογο της ράτσας Shire που ζει στο Τάουστερ του Νορθάμπτονσαϊρ, στη Βρετανία, μπήκε επισήμως στο βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες ως το ψηλότερο εν ζωή άλογο στον κόσμο. Παρά το ήδη εντυπωσιακό ύψος του, ο ιδιοκτήτης του επισημαίνει ότι η ανάπτυξή του δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Το τετράχρονο άλογο έχει φτάσει σε ύψος 1,99, διάσταση που χαρακτηρίζεται «μη φυσιολογική» για την ηλικία του. Στο ακρώμιο, δηλαδή στο υψηλότερο σημείο του σώματος στη βάση του λαιμού, το ύψος του αντιστοιχεί περίπου σε 1,98 μέτρα.

Σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες, το ύψος του Χιούγκο πιστοποιήθηκε επίσημα από κτηνίατρο.

Credit: Tove Valley Shire Horses

«Είναι ακόμη μωρό» – Μπορεί να συνεχίσει να μεγαλώνει

Ο ιδιοκτήτης του, Μπρετ Μάστερς, απέκτησε τον Χιούγκο όταν το άλογο ήταν μόλις 18 μηνών και, όπως αναφέρει, τότε δεν είχε αντιληφθεί πόσο ασυνήθιστα ψηλό θα γινόταν.

Ο ίδιος εκτιμά ότι ο Χιούγκο έχει μπροστά του ακόμη περίπου τρία χρόνια ανάπτυξης.

Το ασυνήθιστο μέγεθός του, ωστόσο, σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην υγεία και τη φυσική του κατάσταση.

Χειροπράκτης, μασάζ και συνεχείς κτηνιατρικοί έλεγχοι

Ο Χιούγκο απολαμβάνει, σύμφωνα με τον Μάστερς, «τεράστια φροντίδα», με ολόκληρη ομάδα ειδικών να παρακολουθεί συστηματικά την κατάστασή του.

Μεταξύ άλλων:

τον παρακολουθεί χειροπράκτης,

κάνει τακτικά μασάζ,

εξετάζεται από οδοντίατρο κάθε έξι μήνες,

ελέγχεται συνεχώς από κτηνίατρο, καθώς οι αυξητικές του πλάκες είναι υπερδραστήριες,

λαμβάνει πολλά συμπληρώματα,

ακολουθεί προσεκτικά σχεδιασμένο πρόγραμμα διατροφής.

«Ζει έναν τρόπο ζωής πέντε αστέρων. Δεν του λείπει τίποτα», είπε χαρακτηριστικά ο Μάστερς.

Credit: Tove Valley Shire Horses

Πώς έφτασε στα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες

Η περίπτωση του Χιούγκο είχε ήδη προκαλέσει εντύπωση στην περιοχή όπου ζει. Όπως εξήγησε ο Μάστερς, στελέχη των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες επικοινώνησαν μαζί τους επειδή το άλογο είχε γίνει «τοπικά διάσημο».

Κάθε δημόσια εμφάνιση του Χιούγκο εξακολουθεί να τραβά τα βλέμματα.

Παρά το επιβλητικό του μέγεθος, ο χαρακτήρας του, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του, είναι εντελώς διαφορετικός από την εντύπωση που μπορεί να δημιουργεί η εμφάνισή του.

«Είναι το πιο καλό και ήρεμο άλογο», είπε.

Credit: Guiness World Records

Ο Μάστερς διευκρίνισε επίσης ότι δεν έλαβε κανενός είδους οικονομική αμοιβή για την επίσημη αναγνώριση του Χιούγκο από τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Αστειευόμενος, πάντως, πρόσθεσε: «Αν κάποιος καλλιεργητής καρότων θέλει να του δώσει μερικά καρότα, θα τα δεχόταν ευχαρίστως».

Η ιστορία της ράτσας Shire και το ρεκόρ του 1850

Τα άλογα Shire είναι γνωστά για το μεγάλο ύψος και τον ογκώδη σωματότυπό τους. Η σωματική τους δύναμη τούς επιτρέπει να μεταφέρουν και να έλκουν πολύ μεγάλα βάρη, γεγονός που εξηγεί γιατί ιστορικά χρησιμοποιούνταν ως άλογα εργασίας τόσο στις αγροτικές καλλιέργειες όσο και στις μεταφορές.

Το ψηλότερο και βαρύτερο άλογο που έχει καταγραφεί ποτέ ήταν επίσης Shire. Επρόκειτο για έναν ευνουχισμένο επιβήτορα που αρχικά ονομαζόταν Σάμψον και αργότερα μετονομάστηκε σε Μάμοθ.

Το άλογο είχε εκτραφεί από τον Τόμας Κλίβερ, από το Toddington Mills στο Μπέντφορντσαϊρ, και το 1850 είχε καταγραφεί με ύψος 2,19 μέτρων.

Από αγροτικές επιδείξεις μέχρι την εκπαίδευση για ιππασία

Παρά τη φροντίδα που απαιτεί το μέγεθός του, ο Χιούγκο παραμένει δραστήριος. Συμμετέχει σε επιδείξεις μέσα από τις οποίες παρουσιάζεται στο κοινό ο παραδοσιακός ρόλος των αλόγων Shire.

Όπως εξηγεί ο Μάστερς, ο Χιούγκο δείχνει τι έκαναν τα συγκεκριμένα άλογα «παλιά», έλκοντας γεωργικά εργαλεία και άμαξες.

Παράλληλα, βρίσκεται πλέον σε διαδικασία εκπαίδευσης ώστε να μπορεί να μεταφέρει αναβάτες.

Credit: Tove Valley Shire Horses

Ο ιδιοκτήτης του υπογραμμίζει ότι, παρά την ιδιαίτερη καθημερινή φροντίδα και την προσοχή που απαιτείται λόγω της ανάπτυξής του, ο Χιούγκο είναι ένα ευτυχισμένο ζώο.

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