Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Βαριά διαδικασία» η πλασμαφαίρεση, γίνεται μόνο σε νοσοκομεία, λέει ο Γεωργιάδης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ως μια διαδικασία «πολύ βαριά», η οποία γίνεται «μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον» χαρακτήρισε την πλασμαφαίρεση ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε στον ΣΚΑΪ ότι ο έλεγχος των απλών ιατρείων στην Ελλάδα, όπως και σε μεγάλο μέρος του δυτικού κόσμου, αποτελεί αρμοδιότητα των οικείων Ιατρικών Συλλόγων και όχι του υπουργείου. «Οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς. Αυτή είναι η λογική. Είναι πάρα πολλοί, δεν μπορεί το κράτος να μπει σε κάθε ιατρείο. Είναι σχεδόν πρακτικά αδύνατο», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ΙΣΑ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δηλώνει στο υπουργείο, δειγματοληπτικούς ελέγχους περίπου στο 30% των γιατρών κάθε χρόνο.

«Σε κάθε πόλη υπάρχει ο οικείος ιατρικός σύλλογος και αυτός είναι υπεύθυνος για να ελέγχει τους γιατρούς στα προσωπικά τους ιατρεία», είπε, ενώ ειδικά για το ιατρείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ήταν δηλωμένο ως απλό παθολογικό ιατρείο, εξηγώντας ότι αυτό σημαίνει πως «πας μέσα, σου κάνουν μια παθολογική εξέταση. Άρα το πολύ-πολύ να σου πάρει ένα αίμα για να σου στείλει εξετάσεις. Δεν είχε για να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό».

Όσον αφορά στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ξεκαθάρισε ότι, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο που περιέγραψε, δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιατρείο, καθώς, όπως είπε, πρόκειται για «μία διαδικασία πολύ βαριά, η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομειακό περιβάλλον», επισημαίοντας ότι σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες η συγκεκριμένη διαδικασία επιτρέπεται και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, αλλά και διευκρινίζοντας ότι στην Ελλάδα δεν έχει δοθεί άδεια για μονάδα ημερήσιας νοσηλείας που να πραγματοποιεί πλασμαφαίρεση και ότι «άρα στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μόνο στο νοσοκομείο».

Διαβάστε επίσης

Φίδι έκανε… βόλτες στα Εξάρχεια

Αίγιο: Παρουσιάστηκε ως λογιστής και πήρε από ηλικιωμένη κοσμήματα αξίας 14.000 ευρώ

Ανήλικος με μοτοσικλέτα παρέσυρε μητέρα με καρότσι και 2 παιδιά στο Μεσολόγγι