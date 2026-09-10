Μεσολόγγι: Ανήλικος με μοτοσικλέτα παρέσυρε μητέρα με καρότσι και 2 παιδιά  

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Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μητέρας που κινούνταν με καρότσι και είχε μαζί της τα δύο παιδιά της σημειώθηκε χθες το πρωί στην Κατοχή Μεσολογγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα και τα δύο παιδιά παρασύρθηκαν από μοτοσικλέτα που οδηγούσε ανήλικος.

Η γυναίκα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου εξετάστηκαν και πήραν εξιτήριο.

Ο ανήλικος οδηγός, μετά το τροχαίο, μετέβη στο νοσοκομείο, όπου και εντοπίστηκε από τις Αρχές. Περαιτέρω στοιχεία για την υπόθεση θα προκύψουν από την έρευνα της Αστυνομίας.

🔵Τροχαίο στο Μεσολόγγι: 14χρονος οδηγός μηχανής

παρέσυρε μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της & εγκατέλειψε το σημείο



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