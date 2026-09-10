Το ΥΠΟΙΚ «μετράει» τα μέτρα Τσίπρα: Πώς τα 40 δισ. παρουσιάζονται ως 7,5…

Takeaways by to pontiki AI Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αμφισβητεί την κοστολόγηση του οικονομικού προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό κόστος ανέρχεται σε 40 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι των 7,5 δισεκατομμυρίων που ανακοινώθηκαν.

Οι πηγές του υπουργείου χαρακτηρίζουν την παρουσίαση των μέτρων παραπλανητική, καθώς επισημαίνουν λανθασμένους υπολογισμούς στις ετήσιες κατανομές και παράλειψη του σωρευτικού κόστους για τη διάρκεια της τετραετίας.

Επιπλέον, το υπουργείο εντοπίζει σοβαρές αστοχίες στις προβλέψεις εσόδων από τη φορολόγηση μερισμάτων και τον αναβαλλόμενο φόρο, θεωρώντας τις εκτιμήσεις ανεφάρμοστες.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι πολλές εξαγγελίες, όπως η στεγαστική πολιτική και οι αυξήσεις μισθών, παρουσιάζονται με μηδενικό κόστος, αγνοώντας τις πραγματικές δημοσιονομικές επιβαρύνσεις που θα προκύψουν.

Το υπουργείο καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει το πρόγραμμά του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο για αξιολόγηση.

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Πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σχολίασαν το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, υποστηρίζοντας ότι το πραγματικό του κόστος είναι 40 δισ. ευρώ, παρότι ο Αλέξης Τσίπρας το προσδιόρισε στα 7,5 δισ.

Οι πηγές του ΥΠΟΙΚ υποστηρίζουν ότι «ο τρόπος παρουσίασης των δημοσιονομικών μέτρων από το κόμμα του είναι πλήρως παραπλανητικός, καθώς μέτρα που έχουν συγκεκριμένο ετήσιο κόστος διαιρούνται δια 4 στις ετήσιες κατανομές, ενώ το ετήσιο κόστος είναι για κάθε έτος», προσθέτοντας ότι «αντί να παρουσιάζεται το σωρευτικό κόστος κάθε έτος, όπως παρουσιάζονται πάντα τα δημοσιονομικά μέτρα στους ετήσιους προϋπολογισμούς και στον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό, βάζει μόνο το επιπλέον οριακό κόστος κάθε έτους αντί το σωρευτικό. Όμως ο δημοσιονομικός χώρος που επικαλείται ο κ. Τσίπρας αντιστοιχεί σε σωρευτικό κόστος τετραετίας, όχι στο επιπλέον κόστος κάθε έτους».

Για παράδειγμα, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει: «Πώς βγαίνει κόστος 225 εκατ. ευρώ κατ’ έτος το κόστος για την αύξηση κατά 500 ευρώ τον μήνα στους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία; αφού 128.000x500x12=768.000.000 που με τις εργοδοτικές εισφορές ο ίδιος υποστηρίζει ότι αντιστοιχεί σε 900 εκατ. ευρώ ετησίως; Αυτό είναι ετήσιο κόστος, πώς το διαιρεί δια 4; Στην ομιλία του ο κ. Τσίπρας είπε ότι “αυξάνουμε αρχικά, κατά μέσο όρο 500 ευρώ τον μήνα τις αποδοχές των γιατρών και νοσηλευτών”, άρα το κόστος είναι 900 εκατ. από το 2027 και κάθε έτος έως το 2030».

Το υπουργείο υποστηρίζει επίσης ότι «η μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα, ακόμα και αν έκανε 50% μείωση το 2029 και κατάργηση το 2030, τότε ο πίνακας έπρεπε να αναγράφει κόστος 450 εκατ. το 2029 και 900 εκατ. το 2030. Για την Εθνική Εγγύηση Φροντίδας δεν έχει κανένα στοιχείο πώς ποσοτικοποιείται, αλλά το ετήσιο κόστος έπρεπε να γράφει 336 εκατ. το 2030 καθώς είναι σωρευτικό», και συμπληρώνει:

Πώς προκύπτει κόστος 210 εκατ. ευρώ κατ’ έτος για την αύξηση κατά 300 ευρώ τον μήνα στους εκπαιδευτικούς ; Αφού 200.000x500x12=720.000.000 που με τις εργοδοτικές εισφορές ο ίδιος αναφέρει ότι αντιστοιχεί σε 840 εκατ. ευρώ ετησίως; Αυτό είναι ετήσιο κόστος, πώς το διαιρεί δια 4; Ο κ. Τσίπρας έταξε «μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα», άρα το κόστος είναι 840 εκατ. από το 2027 και κάθε έτος έως το 2030.

; Αφού 200.000x500x12=720.000.000 που με τις εργοδοτικές εισφορές ο ίδιος αναφέρει ότι αντιστοιχεί σε 840 εκατ. ευρώ ετησίως; Αυτό είναι ετήσιο κόστος, πώς το διαιρεί δια 4; Ο κ. Τσίπρας έταξε «μισθούς αξιοπρέπειας για τους εκπαιδευτικούς με αυξήσεις αρχικά ύψους 300 ευρώ το μήνα», άρα το κόστος είναι 840 εκατ. από το 2027 και κάθε έτος έως το 2030. Οι προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών ακόμα και αν κάνει 15.000 προσλήψεις το 2029 και άλλες 15.000 προσλήψεις το 2030, το κόστος έπρεπε να είναι 150 εκατ. το 2030, όχι 75 εκατ. Επίσης το κόστος για 30.000 προσλήψεις κοστίζει 569 εκατ. ετησίως, όχι 150 εκατ.

ακόμα και αν κάνει 15.000 προσλήψεις το 2029 και άλλες 15.000 προσλήψεις το 2030, το κόστος έπρεπε να είναι 150 εκατ. το 2030, όχι 75 εκατ. Επίσης το κόστος για 30.000 προσλήψεις κοστίζει 569 εκατ. ετησίως, όχι 150 εκατ. Για τη στήριξη σε 80.000 φοιτητές με 500 ευρώ τον μήνα για 10 μήνες το ετήσιο κόστος είναι 80.00050010=400.000.000. Πώς το διαιρεί δια 4; Ο κ. Τσίπρας υποσχέθηκε «στήριξη 80.000 φοιτητών με 500 ευρώ μηνιαίως», άρα το κόστος είναι 400 εκατ. από το 2027 και κάθε έτος έως το 2030.

με 500 ευρώ τον μήνα για 10 μήνες το ετήσιο κόστος είναι 80.00050010=400.000.000. Πώς το διαιρεί δια 4; Ο κ. Τσίπρας υποσχέθηκε «στήριξη 80.000 φοιτητών με 500 ευρώ μηνιαίως», άρα το κόστος είναι 400 εκατ. από το 2027 και κάθε έτος έως το 2030. Και σε αυτόν τον πίνακα δεν αναφέρεται το σωρευτικό κόστος. Αυτό έπρεπε να είναι 600 εκατ. και όχι 400 εκατ. το 2030 για την καθολική προσχολική αγωγή . Έπρεπε να είναι 165 εκατ. αντί για 90 εκατ. για τα δωρεάν σχολικά γεύματα το 2029 και 165 εκατ. αντί για μηδέν το 2030.

. Έπρεπε να είναι 165 εκατ. αντί για 90 εκατ. για τα δωρεάν σχολικά γεύματα το 2029 και 165 εκατ. αντί για μηδέν το 2030. Ο νέος μόνιμος μηχανισμός για τον ΕΛΓΑ θα σταματήσει το 2029; Υπάρχει κόστος το 2028 και μετά μηδενίζεται.

θα σταματήσει το 2029; Υπάρχει κόστος το 2028 και μετά μηδενίζεται. Οι εποχικοί πυροσβέστες θα προσληφθούν το 2027 και μετά θα απολυθούν; Πώς θα μηδενιστεί το κόστος το 2028;

θα προσληφθούν το 2027 και μετά θα απολυθούν; Πώς θα μηδενιστεί το κόστος το 2028; Οι δωρεάν αστικές μετακινήσεις θα γίνουν το 2027 και μετά θα σταματήσουν; Πώς μηδενίζεται το κόστος το 2028;

θα γίνουν το 2027 και μετά θα σταματήσουν; Πώς μηδενίζεται το κόστος το 2028; Το κ όστος μείωσης στο ΦΠΑ στο 6% σε επιλεγμένα βασικά προϊόντα το ποσοτικοποιεί σε 400 εκατ. Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα είδη υγιεινής κοστίζει 1,8 δισ. ευρώ. Ποια λίγα τρόφιμα επομένως αφορά η μείωση; Και γιατί εξαφανίζεται το κόστος το 2028; Το 2028 θα επανέλθουν στο 13%;

στο 6% σε επιλεγμένα βασικά προϊόντα το ποσοτικοποιεί σε 400 εκατ. Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και τα είδη υγιεινής κοστίζει 1,8 δισ. ευρώ. Ποια λίγα τρόφιμα επομένως αφορά η μείωση; Και γιατί εξαφανίζεται το κόστος το 2028; Το 2028 θα επανέλθουν στο 13%; Η διπλάσια έκπτωση φόρου για παιδιά θα γίνει μόνο το 2028 και μετά θα σταματήσει; Επρεπε να αναφέρονται 830 εκατ. και τα έτη 2029 και το 2030. Επίσης το κόστος είναι 1,04 δισ. κάθε έτος και όχι 830 εκατ. για μόνο ένα έτος.

για παιδιά θα γίνει μόνο το 2028 και μετά θα σταματήσει; Επρεπε να αναφέρονται 830 εκατ. και τα έτη 2029 και το 2030. Επίσης το κόστος είναι 1,04 δισ. κάθε έτος και όχι 830 εκατ. για μόνο ένα έτος. Η κατάργηση τέλους επιτηδεύματος που την ποσοτικοποιεί 240 εκατ. θα επανέλθει το 2028; Γιατί εξαφανίζεται το κόστος το 2028;

που την ποσοτικοποιεί 240 εκατ. θα επανέλθει το 2028; Γιατί εξαφανίζεται το κόστος το 2028; Η μείωση προκαταβολής φόρου στα νομικά πρόσωπα θα είναι 5% το 2030;

Όσον αφορά, δε, στα έσοδα που παρουσιάζει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, το υπουργείο αναφέρει ότι:

Από τη φορολόγηση μερισμάτων περιμένει επιπλέον 400 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπερδιπλασιασμό των εσόδων σε σχέση με τα 360 εκατ. που εισπράχθηκαν το προηγούμενο έτος. Ο φόρος μερισμάτων αυξήθηκε το 2017 από την Κυβέρνηση Τσίπρα από 10% σε 15%. Τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν, από 196 εκατ. το 2016 σε 193 εκατ. το 2017. Το 2019 ο φόρος μερισμάτων ξαναμειώθηκε από την Κυβέρνηση Τσίπρα στο 10% από 15%, τα δηλωθέντα εισοδήματα έμειναν σχεδόν σταθερά.

περιμένει επιπλέον 400 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπερδιπλασιασμό των εσόδων σε σχέση με τα 360 εκατ. που εισπράχθηκαν το προηγούμενο έτος. Ο φόρος μερισμάτων αυξήθηκε το 2017 από την Κυβέρνηση Τσίπρα από 10% σε 15%. Τα αντίστοιχα έσοδα μειώθηκαν, από 196 εκατ. το 2016 σε 193 εκατ. το 2017. Το 2019 ο φόρος μερισμάτων ξαναμειώθηκε από την Κυβέρνηση Τσίπρα στο 10% από 15%, τα δηλωθέντα εισοδήματα έμειναν σχεδόν σταθερά. Το 2020 (εν μέσω COVID) ο φόρος μερισμάτων μειώθηκε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 10% στο 5%. Τα δηλωθέντα εισοδήματα αυξήθηκαν από 1,44 δις σε 5,48 δις και τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν από 144 εκατ. σε 274 εκατ. Σήμερα τα έσοδα είναι 361 εκατ. έναντι 144 εκατ. το 2019. Όταν η φορολόγηση μερισμάτων έχει τόσο μεγάλη ελαστικότητα, καθώς είναι στη διακριτική ευχέρεια του επιχειρηματία αν θα τα διανείμει, πώς αναμένει να υπερδιπλασιαστούν τα έσοδα από τον φόρο μερισμάτων;

Όταν ισχυρίζεται ότι θα εισπράξει 300 εκατ. από την αύξηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ στα νομικά πρόσωπα, πόσο σκοπεύει να τον αυξήσει; και πως αναμένεται αυτό να επιδράσει στις επενδύσεις;

στα νομικά πρόσωπα, πόσο σκοπεύει να τον αυξήσει; και πως αναμένεται αυτό να επιδράσει στις επενδύσεις; Τα έσοδα από τον αναβαλλόμενο φόρο τα υπολογίζει σε 900 εκατ. ευρώ το 2030. Πέρα που κάτι τέτοιο είναι ανεφάρμοστο, όπως αναφέρει και η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς πλήττει ευθέως και σημαντικά τα απαραίτητα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, σκοπεύει να χρηματοδοτήσει δαπάνες του 2027 και 2028 με έσoδα που θα πάρει το 2030.

Το υπουργείο σημειώνει επίσης ότι από το πρόγραμμα απουσιάζουν εντελώς μέτρα που εξήγγειλε:

Ο κ. Τσίπρας ανακοίνωσε: «Χτίζουμε 50.000 νέες προσιτές στεγαστικές επιλογές μέσα σε τέσσερα χρόνια». To εκτιμώμενο ετήσιο κόστος είναι 1,5 δισ. ευρώ. Υπολογισμός με 1.500 ευρώ το τ.μ. (συντηρητική πρόβλεψη) για 50.000 κατοικίες των 80 τ.μ. Συνολικό κόστος στην τετραετία τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ. Το κόστος ο κ. Τσίπρας το θεωρεί μηδέν.

Αύξηση του κατώτατου μισθού σε 1.000 ευρώ από το 2027. Ετήσιο κόστος 859 εκατ. ευρώ για πλήρες έτος για την αύξηση των μισθών του δημοσίου που με βάση τον νόμο ακολουθεί την αύξηση του κατώτατου. Το κόστος ο κ. Τσίπρας το θεωρεί μηδέν.

σε 1.000 ευρώ από το 2027. Ετήσιο κόστος 859 εκατ. ευρώ για πλήρες έτος για την αύξηση των μισθών του δημοσίου που με βάση τον νόμο ακολουθεί την αύξηση του κατώτατου. Το κόστος ο κ. Τσίπρας το θεωρεί μηδέν. Απόδοση του συνόλου του τέλους ανθεκτικότητας στους Δήμους . Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,59 δισ. ευρώ. Το ποσό έχει ήδη δεσμευτεί με εγκεκριμένα έργα και αποζημιώσεις που πρέπει να πληρωθούν μέσω του Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών εντός της επόμενης τριετίας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων γίνεται μέσω χρηματοδότησης Δήμων και Περιφερειών. Συνεπώς η απόδοση επιπλέον ποσού στους δήμους από ήδη ενταγμένα έργα αποτελεί πρόσθετη δαπάνη. Το κόστος ο κ. Τσίπρας το θεωρεί μηδέν.

. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,59 δισ. ευρώ. Το ποσό έχει ήδη δεσμευτεί με εγκεκριμένα έργα και αποζημιώσεις που πρέπει να πληρωθούν μέσω του Προγράμματος Φυσικών Καταστροφών εντός της επόμενης τριετίας, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων γίνεται μέσω χρηματοδότησης Δήμων και Περιφερειών. Συνεπώς η απόδοση επιπλέον ποσού στους δήμους από ήδη ενταγμένα έργα αποτελεί πρόσθετη δαπάνη. Το κόστος ο κ. Τσίπρας το θεωρεί μηδέν. Αύξηση των επενδυτικών πόρων που διαθέτει το Πράσινο Ταμείο στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,16 δισ. ευρώ. Το κόστος ο κ. Τσίπρας το θεωρεί μηδέν.

που διαθέτει το Πράσινο Ταμείο στους Δήμους. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,16 δισ. ευρώ. Το κόστος ο κ. Τσίπρας το θεωρεί μηδέν. Νέος Φιλόδημος με χρήση 250 εκατ. από το Εθνικό ΠΔΕ και 450 εκατ. από δάνεια της ΕΤΕΠ ετησίως, σύνολο 700 εκατ. το έτος και 3,5 δισ. ευρώ την πενταετία. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,7 δισ. ευρώ. Το Εθνικό ΠΔΕ έχει ήδη προκαθορισμένα όρια κατανομής για Περιφέρειες, Δήμους και έργα υποδομών μέσω των Υπουργείων. Επιπλέον 250 εκατ. σημαίνει αύξηση των ορίων του ΠΔΕ και άρα επιπλέον δαπάνη. Επίσης ο δανεισμός από την ΕΤΕΠ δεν αποτελεί δημοσιονομικό έσοδο (είναι χρηματοοικονομικό), ενώ η δαπάνη του Δήμου μετρά στον στόχο πρωτογενών δαπανών και στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Το κόστος ο κ. Τσίπρας το θεωρεί μηδέν.

με χρήση 250 εκατ. από το Εθνικό ΠΔΕ και 450 εκατ. από δάνεια της ΕΤΕΠ ετησίως, σύνολο 700 εκατ. το έτος και 3,5 δισ. ευρώ την πενταετία. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 0,7 δισ. ευρώ. Το Εθνικό ΠΔΕ έχει ήδη προκαθορισμένα όρια κατανομής για Περιφέρειες, Δήμους και έργα υποδομών μέσω των Υπουργείων. Επιπλέον 250 εκατ. σημαίνει αύξηση των ορίων του ΠΔΕ και άρα επιπλέον δαπάνη. Επίσης ο δανεισμός από την ΕΤΕΠ δεν αποτελεί δημοσιονομικό έσοδο (είναι χρηματοοικονομικό), ενώ η δαπάνη του Δήμου μετρά στον στόχο πρωτογενών δαπανών και στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Το κόστος ο κ. Τσίπρας το θεωρεί μηδέν. Ενάμισι δισεκατομμύριο τον χρόνο από το εθνικό σκέλος των δημοσίων επενδύσεων για το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης. Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος 1,5 δισ. ευρώ, καθώς Θα απαιτηθεί επιπλέον αύξηση των ορίων του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το κόστος ο κ. Τσίπρας το θεωρεί μηδέν.

«Αυτό είναι λοιπόν το πλήρες “κοστολογημένο” πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, με κόστος πάνω από 40 δισ. ευρώ την τετραετία και όχι 7,5 δις. Δεν γνωρίζουμε αν αυτή η παραπλανητική κοστολόγηση έγινε σκόπιμα ή από άγνοια. Τον καλούμε και πάλι λοιπόν να καταθέσει τις παρεμβάσεις του στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο και να παραδεχτεί έστω και αργά τα λάθη του», καταλήγουν οι πηγές του υπουργείου Οικονομικών.

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