Δημοσκοπήσεις: Πρώτο δείγμα… έτσι κι έτσι για τα μέτρα της ΔΕΘ

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Δεν προκάλεσαν… ενθουσιασμό στα πλήθη τα μέτρα που εξήγγειλε από το βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO για το Star, την πρώτη μέτρηση μετά την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη.

Με βάση τα στοιχεία της δημοσκόπησης, η πλειοψηφία των πολιτών (61,4%) κρίνει με αρνητικό/μάλλον αρνητικό τρόπο το «πακέτο της ΔΕΘ» ενώ θετικά/μάλλον θετικά το βλέπει το 36,2%. Επίσης, το 50,9% θεωρεί ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρωθυπουργός δεν είναι/μάλλον δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο (το 44,6% το θεωρεί έτσι). Η συνολική εικόνα, λοιπόν, είναι – τουλάχιστον με βάση την πρώτη μέτρηση – μάλλον αρνητική.

Μοναδική παρηγοριά για τη ΝΔ είναι ότι οι πολίτες δεν μοιάζουν να πείθονται ούτε από τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης: το 63,4% κρίνει αρνητικά/μάλλον αρνητικά το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και το 68,4% δεν το θεωρεί ρεαλιστικό και κοστολογημένο. Όσον αφορά στο οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ή εν πάση περιπτώσει τα όσα έχει πει ως σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, το 56,4% το κρίνει αρνητικά/μάλλον αρνητικά και το 58,6% θεωρεί ότι δεν είναι ρεαλιστικό και κοστολογημένο.

Κυβερνητικές πηγές σημείωσαν ωστόσο τρία σημεία από τη μέτρηση:

· Πρώτον, ότι και πέρσι η αρχική υποδοχή της φορολογικής μεταρρύθμισης που είχε παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Κ. Μητσοτάκης ήταν μάλλον χλιαρή και ότι συν τω χρόνω οι πολίτες την κατανόησαν και την αγκάλιασαν.

· Δεύτερον, ότι, ακόμα και σήμερα, παρά την όχι και τόσο θετική αντιμετώπιση του «πακέτου της ΔΕΘ», η πρόταση της κυβέρνησης μοιάζει πιο πειστική από αυτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης: στο ερώτημα ποιος σας έπεισε περισσότερο, ο Κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 25,9%, ο Α. Τσίπρας 15,5% και ο Ν. Ανδρουλάκης 10,6%.

· Τρίτον, παρά τη χλιαρή υποδοχή των μέτρων, η ΝΔ κέρδισε ελαφρά σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της GPO (πρόθεση ψήφου στο 25,8% από 25% τον περασμένο Ιούνιο και εκτίμηση ψήφου στο 30,6% από 28,6%), κάτι που εκτιμάται ότι θα αποτυπωθεί και σε άλλες μετρήσεις, τόσο μέσα στον Σεπτέμβριο, όσο και κατά τους επόμενους μήνες.

«Είναι προφανές ότι ο κόσμος, έστω κι αν δεν θεωρεί ότι τα μέτρα είναι εντυπωσιακά, εντούτοις ξέρει ότι μόνο η κυβέρνηση της ΝΔ θα μπορέσει να τα υλοποιήσει», σημείωσε «γαλάζιο» στέλεχος, το οποίο υπογράμμισε, παράλληλα, την αδυναμία της αντιπολίτευσης να απειλήσει έστω και λίγο την «γαλάζια» κυριαρχία στο πολιτικό σκηνικό και να πείσει ότι αποτελεί βιώσιμη εναλλακτική.

Βέβαια, αυτό που επίσης υπογραμμίζεται είναι ότι ακόμα η εικόνα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις είναι εν θερμώ και ότι η πραγματική επίδραση των μέτρων στη συνείδηση των πολιτών θα χρειαστεί χρόνο και περισσότερες μετρήσεις για να καταγραφεί πραγματικά, οπότε, λένε «γαλάζια» στελέχη, ας μην επικρατεί βιασύνη για την εξαγωγή συμπερασμάτων από μια και μόνη μέτρηση. Επίσης, οι πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξουν και πιο στοχευμένες μετρήσεις, προκειμένου η κυβέρνηση να διαπιστώσει πώς βλέπουν τα μέτρα οι διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες (ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, αγρότες, κ.λπ.).

Από την άλλη, πάντως, σε Μαξίμου και Πειραιώς επικρατεί «πλήρης ετοιμότητα», καθώς φαίνεται ότι το χειρότερο σενάριο – πετρέλαιο κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι – αρχίζει να γίνεται και το πιθανότερο, λόγω των νέων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, κατάσταση που αν διατηρηθεί, θα φέρει νέες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και, συνακόλουθα, νέες πληθωριστικές πιέσεις και επιπλέον άνοδο των τιμών.

Το οικονομικό επιτελείο πλέον προετοιμάζεται για έναν δύσκολο χειμώνα και εξετάζονται όλες οι δυνατότητες περιορισμού των συνεπειών των δύο πολέμων (σε Ιράν και Ουκρανία) στο… πορτοφόλι των πολιτών, πολλώ δε μάλλον, αν ληφθεί υπόψη ότι η χώρα βρίσκεται «κανονικά και με το νόμο» σε προεκλογική περίοδο και ότι νέες πιέσεις στα εισοδήματα προφανώς θα επιτείνουν τη δυσφορία των ψηφοφόρων.

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