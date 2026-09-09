search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 23:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2026 21:44

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν: Στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις, η υλοποίηση του GSI και η απαγόρευση πρόσβασης παιδιών στα social media

09.09.2026 21:44
mitsotakis macron – new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διμερούς, ευρωπαϊκού και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση σε έργα συνδεσιμότητας.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον κ. Μακρόν για την χθεσινή επίσκεψή του στην Αίγυπτο και τις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίοι και τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.

Συζητήθηκαν ακόμη τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου GSI, μετά τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Γαλλίας μίλησαν ακόμη για τις πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την πρόσφατη επιστολή του Προέδρου της Γαλλίας προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιβολή της σχετικής απαγόρευσης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε ακόμα το ζήτημα των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης στα Στενά του Ορμούζ στο ενεργειακό κόστος και την ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα: «Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος»

ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Μόλις ο Σιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική τους δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν

GPO: Μικρά κέρδη για ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Στο 16% ο Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, καταρρέει η Καρυστιανού





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
imanol alguacil
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αντικαταστάτης του Μεντιλίμπαρ στην τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων»

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν έκανα εγώ την πλασμαφαίρεση, αλλά η σύζυγός μου» λέει ο γιατρός

mentilimpar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ – «Οι κύκλοι κάποτε κλείνουν»

patoulis_0406_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν» – Σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στην κλινική

kypseli_alepotripa_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Εντοπίστηκαν και άλλα κόκαλα κοντά στο σημείο που βρέθηκαν χθες τα ανθρώπινα οστά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mazonakis-giorgos-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θρήνος στο ελληνικό πεντάγραμμο: Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

adonis_samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά η Novartis φουντώνει κι άλλο την κόντρα Γεωργιάδη – Σαμαρά

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

DOLKA_MARIA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Κεραυνοί» από τη Μαρία Ντόλκα - Ανακάλεσε την εντολή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 23:14
imanol alguacil
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ αντικαταστάτης του Μεντιλίμπαρ στην τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων»

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν έκανα εγώ την πλασμαφαίρεση, αλλά η σύζυγός μου» λέει ο γιατρός

mentilimpar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ – «Οι κύκλοι κάποτε κλείνουν»

1 / 3