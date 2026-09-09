Τραμπ: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με Πούτιν – Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είχε «πολύ καλή συνομιλία» με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί και κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών.

«Θέλει μια συμφωνία και αν ο Ζελένσκι θέλει να κάνει μια συμφωνία, αυτό θα είναι πολύ καλό», είπε στους δημοσιογράφους πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος που θα τον μεταφέρει στο Ντάλας για το Εθνικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού κόμματος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ακόμη ότι οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να υποχωρήσουν σημαντικά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. «Ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει αμέσως μετά τις εκλογές», υποστήριξε.

Οι Ιρανοί «δεν μπορούν να αντέξουν άλλο. Προσπαθούν απεγνωσμένα να βασιστούν στις εκλογές» είπε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διαπραγμάτευσης με την Τεχεράνη, λέγοντας όμως ταυτόχρονα ότι δεν τον ενδιαφέρει μια συμφωνία γιατί κάνει «πολλά περισσότερα από μια συμφωνία για τα πυρηνικά».

Ακόμη, σημείωσε ότι θα συζητήσει με το Ισραήλ τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε ισραηλινούς εποικισμούς στη Δυτική Όχθη.

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