Δίκη για τα Τέμπη: «Κεραυνοί» από τη Μαρία Ντόλκα – Ανακάλεσε την εντολή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

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Καθώς στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών έχουν αρχίσει οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος, η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της αδικοχαμένης Αναστασίας Παπαγγελή, συγκλονίζει με ανάρτησή της στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μ. Ντόλκα ανακάλεσε την εντολή της στην Ζωή Κωνσταντοπούλου και πλέον εκπροσωπείται από δικηγόρο της Λάρισας, πρώην συνεργάτη της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να ερμηνευτεί και απόσπασμα της ανάρτησής της, όπου αναφέρει ότι «εγώ Αναστασία θα είμαι εκεί με το δικηγόρο μου, μέχρι να πω πως αυτοί σε δολοφόνησαν, εγώ σε υπερασπίστηκα, ο δικηγόρος μου σε δικαίωσε, οι γονείς που έφεραν τα πραγματικά στοιχεία και τους ευχαριστώ θα ανακουφιστούν και θέλω να ζήσω τη μέρα που θα περνούν από μπροστά μου με χειροπέδες».

Στην ίδια ανάρτηση, σημειώνει: «Καραμανλή μην τολμήσεις κ βάλεις ξανά υποψηφιότητα. Πάρε τον δήμαρχο που σε προσμένει, μπες σε ένα τρένο με αριθμό intercity 62, καθισε στο βαγόνι 3 στη θέση 12 και στη θέση 18 μαζί του, και θέλω να οδηγώ εγώ και πάμε κ όπου βγει. Θα καταθέσουν μάνες, πατεράδες, παιδιά, σύζυγοι, είμαστε πολλοί και θα ακουστούν πολλά όπως μας λέει η πρόεδρος του δικαστηρίου και θα πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι… Πόσο ακόμα; Να σκεφτείτε στις εκλογές τα λόγια μου. Τα λόγια μιας μάνας που έχασε με πολλές μάνες τα παιδιά τους στο τρένο».

Καταλήγει, δε, γράφοντας ότι «όλοι οι άλλοι ας δικαστούν από τον κόσμο που μας στέκεται και ξέρει τι έγινε στα Τέμπη, στις κάλπες. Η σαπιλα τους δεν έχει πάτο. Πόσα φάγατε κ κλείσανε τα σπίτια μας; Τα σαβανα δεν έχουν τσέπες έλεγε η μάνα μου. Μάλλον εσείς ράψατε με τσέπες».

Αναλυτικά η ανάρτηση έχει ως εξής:

Δεν ξέρω αν υπάρχει,πιο βρώμικος κόσμος από την πολιτική κ όσους την υπηρετούν .

Δεν ξέρω πως όλοι αυτοί ,ζουν χωρίς τύψεις.

Δεν ξέρω τι λένε κ πως μεγαλώνουν τα παιδιά τους.

Δεν ξέρω πως νιώθουν τα παιδιά τους.

Δεν ξέρω πως αισθάνονται τις στιγμές,με φίλους , συγγενείς,συνεργάτες μέσα στη μέρα.

Πιστεύω πως μέσα τους υπάρχει ένα τεράστιο κενό συναισθημάτων ,βιωμάτων ,επιθυμιών ,αληθινών σκέψεων ,δικαιοσύνης ,αντίληψης πραγματικής της ζωής ,της οντότητας του ανθρώπου,των αξιών ,της ζωής ,των ιδανικών,του πόνου,της αδικίας ,της φτώχειας,των ελλείψεων στην υγεία,της ανύπαρκτης εκπαίδευσης στα σχολεία,,των ελευθεριών του ανθρώπου κ δικαιωμάτων του.

Ανεβαίνοντας εδώ κ ενάμιση χρόνο στα δικαστήρια στη Λάρισα κ για τα βίντεο που …αλλά κ με την κύρια δίκη ως αφορμή σκέψης …απορώ .

Πλύση εγκεφάλου;

Ιδανικά μέσα από την εικονική πραγματικότητα;

Καθείς στον μικρόκοσμο του;

Ελλείψεις σε νοιάζομαι ,σε σκέφτομαι κ μπορώ κ γω να βρεθώ στη θέση σου ;αλλά ευτυχώς δεν βρέθηκα κ δεν άλλαξε η ζωή μου μέσα σε 8-12 λ κ πάμε κ όπου βγει ; γιατί κανείς δεν ακούει για 11λ ;

Κ η Αναστασία δεν έφτασε στη Θεσσαλονίκη…κ ήταν μόνον μία ώρα από το σπίτι της;

Κ το πρωί είχε εργαστήριο κ ήθελε να είναι στην ώρα της;

Κ ένας Κώστας Καραμανλής του Αχιλλέως δεν διάβαζε τα εξώδικα ;κ τα mail ;

Κ λάμβανε κονδύλια κ τα έστελνε έξω από τις ράγες;

Κ το τρένο δεν έφτασε ποτέ;

Κ ένας αχθοφόρος που η αδερφή του ήξερε έναν πρωθυπουργό που προχθές μοίραζε κάποια λεφτά;στη Θεσσαλονίκη;που είχε έτοιμη την έκθεση του κράτους δικαίου σε μια τυχαία…ερώτηση μίας δημοσιογράφου ;

Κ που η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στις μελέτες του κράτους δικαίου στην Ευρώπη;

Αλλά που μια μάνα που έχασε την κόρη της στα Τέμπη ακόμα δεν βλέπει το κράτος δικαίου να λειτουργεί κ μόλις ΝΑΙ μετά από 3,5χρονια άκουσε επιτέλους έναν πατέρα κ δικηγόρο που υπερασπίζεται την κόρη του τη Μαρθη να καταθέτει ως μάρτυρας ;κ που νιώθω σαν μάνα ανακούφηση πως επιτέλους αρχίζει να ξετυλίγεται το νήμα που θα φτάσει στο τέλος κ στην δικαίωση της Αναστασίας μου χάριν σε κάποιους σπουδαίους γονείς που δεν εσκυψαν το κεφάλι κ δεν έκλεισαν τα παράθυρα όπως τους ήθελαν οι παπάδες …να σιωπούν αλλά μάζεψαν τα κομμάτια τους κ κυνήγησαν ,όσους μπαζωσαν έκρυψαν μίλησαν από ένα κόκκινο τηλέφωνο,έδωσαν εντολές κ έτρεξαν να κρύψουν όσο εγώ έψαχνα την Αναστασία,παρακαλώντας να είναι ζωντανή,έστω κ διασωληνωμενη .

Καραμανλή μην τολμήσεις κ βάλεις ξανά υποψηφιότητα .

Πάρε τον δήμαρχο που σε προσμένει ,μπες σε ένα τρένο μεαριθμό inter city 62,καθισε στο βαγόνι 3 στη θέση 12 κ κ στη θέση 18 μαζί του,κ θέλω να οδηγώ εγώ κ πάμε κ όπου βγει.

Θα καταθέσουν μάνες , πατεράδες,παιδιά ,σύζυγοι είμαστε πολλοί κ θα ακουστούν πολλά όπως μας λέει η πρόεδρος του δικαστηρίου κ θα πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι …

Πόσο ακόμα;

Να σκεφτείτε στις εκλογές τα λόγια μου .

Τα λόγια μιας μάνας που έχασε με πολλές μάνες τα παιδιά τους στο τρένο.

Παιδιά ,μητέρες ,πατεράδες από οικογένειες όμορφες με αξίες ,με αγάπη κ φροντίδα στους ανθρώπους τους κ που μαζεύουν τα κομμάτια τους να πάνε στην ιδανική αίθουσα να καταθέσουν όσα βίωσαν τα 3.5 χρόνια δίνοντας κουράγιο ο ένας στον άλλον μέχρι να τους χωσουμε μέσα.

Κ όσους εμείς δεν χωσουμε γιατί θα τους προστατεύσει το σύστημα που δεν νομίζω όλα θα αποκαλυφθούν ,δικαστε τους στις κάλπες.

Εγώ Αναστασία θα είμαι εκεί με το δικηγόρο μου , μέχρι να πω πως αυτοί σε δολοφόνησαν ,εγώ σε υπερασπίστηκα,ο δικηγόρος μου σε δικαίωσε ,οι γονείς που έφεραν τα πραγματικά στοιχεία κ τους ευχαριστώ θα ανακουφιστούν κ θέλω να ζήσω τη μέρα που θα περνούν από μπροστά μου με χειροπέδες.

Όλοι οι άλλοι ας δικαστούν από τον κόσμο που μας στέκεται κ ξέρει τι έγινε στα Τέμπη,στις κάλπες.

Η σαπιλα τους δεν έχει πάτο.

Πόσα φάγατε κ κλείσανε τα σπίτια μας;

Τα σαβανα δεν έχουν τσέπες έλεγε η μάνα μου.

Μάλλον εσείς ράψατε με τσέπες

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