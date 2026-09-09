Σάββας Πούμπουρας: «Απέχω συνειδητά από την τηλεόραση – Τελείωσε, πήρα αυτά που ήθελα» (Video)

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Για την εμπειρία που αποκόμισε από την τηλεοπτική του παρουσία σε διάφορες εκπομπές μίλησε ο Σάββας Πούμπουρας, αποκαλύπτοντας ότι έχει πάρει την απόφαση να μην επιστρέψει.

Καλεσμένος του Ανδρέα Λαγού στην κουζίνα της εκπομπής «ΠΟΠ Μαγειρική» το μεσημέρι της Τρίτης, τόνισε ότι ουδέποτε είχε ως όνειρο να δουλέψει στην τηλεόραση, ωστόσο, απόλαυσε τη διαδρομή όσο αυτή διήρκεσε.

«Κέρδισα και έχασα, είδα και έμαθα και φεύγω» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Το ταξίδι στην τηλεόραση ξεκίνησε το 2008, έχοντας κάνει ήδη ένα διαφημιστικό για το Euro 2004. Ήταν με τη Ναταλία Γερμανού το “Μες στην καλή χαρά” που με πήραν τηλέφωνο και τους είπα “αν περνάμε ωραία, ρε παιδιά, να ‘ρθω”. Δεν το ‘χα στο μυαλό μου ποτέ αυτό. Μέχρι τότε δεν είχα όνειρα. Ζούσα, δούλευα, περνούσα ωραία. Δούλευα νύχτα στα μαγαζιά, στα εστιατόρια, στα μπαρ. Γενικά πέρασα καλά στην τηλεόραση, 15 χρόνια ωραία ήταν. Όπως και σε όλες τις δουλειές, στη ζωή γενικότερα, υπάρχουν και καλά και κακά. Το θέμα είναι πώς αντιδράς και πώς βγαίνεις απ’ όλη αυτή την κατάσταση. Έχω επιλέξει συνειδητά αυτή τη στιγμή να απέχω από την τηλεόραση. Είπα ότι… τελείωσε. Πήρα αυτά που ήθελα, πάλεψα, κέρδισα και έχασα, είδα και έμαθα και φεύγω» τόνισε.

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