Νέα επιδότηση για ηλιακό θερμοσίφωνα το 2026 – Τα βήματα για να ενταχθείτε στη ρύθμιση

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Να τρέξει έναν νέο κύκλο στο εμβληματικό πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα» επιχειρεί η κυβέρνηση, καθώς έλαβε πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό σχέδιο για το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα.

Παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις που είχαν σημειωθεί στον προηγούμενο κύκλο, η πρώτη πληρωμή έγινε μέσα στο καλοκαίρι – έναν χρόνο μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τρεις και πλέον μήνες μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας.

Πλέον, το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι θα «τρέξει» και άλλο πρόγραμμα, ύψους 930 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για την αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με:

αντλίες θερμότητας

ηλιακούς θερμοσίφωνες

Παράλληλα, προβλέπεται ξεχωριστό πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ από το Εθνικό ΠΔΕ, το οποίο θα υλοποιηθεί εντός του 2027 και θα αφορά 100.000 δικαιούχους.

Η συγκεκριμένη επιδότηση εντάσσεται στο «καλάθι» των μέτρων που έχουν στόχο τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Αλλάζω θερμοσίφωνα 2026: Οι δικαιούχοι

Περίπου 1,75 δισ. ευρώ θα διατεθούν για παρεμβάσεις σε 62.000 κατοικίες και για την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και ζεστού νερού με τουλάχιστον 200.000 αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Από τις συσκευές αυτές, τουλάχιστον 130.000 θα είναι αντλίες θερμότητας και 70.000 θα είναι ηλιακοί θερμοσίφωνες.

Παρότι τα κριτήρια και η διαδικασία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, υπενθυμίζουμε ότι στον πρώτο κύκλο, το πρόγραμμα απευθυνόταν σε νοικοκυριά που επιθυμούσαν να τοποθετήσουν τον εξοπλισμό στην οικία τους (κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, ενοικιαζόμενη ή παραχωρούμενη).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογήθηκαν συγκριτικά. Ελήφθη υπόψη η ύπαρξη ή μη μέλους/μελών ΑμεΑ στην οικογένεια, αν η αίτηση αφορούσε οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, αν η κατοικία ήταν σε ατμοσφαιρικά επιβαρυμένες περιφέρειες (μόνο για το νέο σύστημα αντλίας θερμότητας), σε περιοχές με υψηλό αριθμό βαθμοημερών.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί την αγορά εξοπλισμού αλλά και την δαπάνη για την εκτέλεση αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών τοποθέτησης επιλέξιμου εξοπλισμού (π.χ. κόστος μεταφοράς, κόστος τοποθέτησης, αναλώσιμα, εξαρτήματα, smart system (χρονοδιακόπτης) κλπ.)

Ηλιακός θερμοσίφωνας: Η αίτηση για νέο εξοπλισμό

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