ΗΠΑ: Έκλεψε Bitcoin 245 εκατ. δολαρίων και τα «μετέτρεψε» σε supercars, τσάντες Birkin και νύχτες των 500.000

Takeaways by to pontiki AI Ο 22χρονος Malone Lam δήλωσε ένοχος στις ΗΠΑ για τη συμμετοχή του σε κύκλωμα κλοπής και ξεπλύματος κρυπτονομισμάτων αξίας 245 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο κατηγορούμενος συντόνιζε την ομάδα, η οποία εξαπατούσε θύματα μέσω διαδικτύου ή διαρρήξεων για να αποκτήσει πρόσβαση στα ψηφιακά τους πορτοφόλια.

Τα κλεμμένα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση ενός εξαιρετικά πολυτελούς τρόπου ζωής που περιελάμβανε ιδιωτικά αεροσκάφη, πανάκριβα ρολόγια και πολυτελή αυτοκίνητα.

Ο Lam, ο οποίος συνελήφθη από το FBI τον Σεπτέμβριο του 2024, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών για τη δράση του.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο 22χρονος Malone Lam από τη Σιγκαπούρη παραδέχθηκε τη συμμετοχή του σε μία από τις μεγαλύτερες κλοπές κρυπτονομισμάτων, με τα κέρδη να χρηματοδοτούν έναν ακραία πολυτελή τρόπο ζωής.

Συγκεκριμένα, ένοχος για συμμετοχή σε συνωμοσία οργανωμένου εγκλήματος δήλωσε στις ΗΠΑ ο 22χρονος Malone Lam, ο οποίος κατηγορείται ότι οργάνωσε κύκλωμα που έκλεψε Bitcoin αξίας περίπου 245 εκατ. δολαρίων και στη συνέχεια ξέπλυνε τα χρήματα.

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Lam και οι συνεργοί του ξόδευαν έως και 500.000 δολάρια σε μία επίσκεψη σε νυχτερινό κέντρο, ενώ απέκτησαν στόλο πολυτελών αυτοκινήτων αξίας από 100.000 έως 3,8 εκατ. δολάρια.

Ο 22χρονος αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών, ενώ δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία για την επιβολή της ποινής.

Πώς έκλεβαν τα κρυπτονομίσματα

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η δράση της ομάδας είχε ξεκινήσει το αργότερο τον Οκτώβριο του 2023 και συνεχίστηκε τουλάχιστον έως τον Μάιο του 2025.

Οι συνεργοί, από την Καλιφόρνια, το Κονέκτικατ, τη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και χώρες εκτός ΗΠΑ, είχαν γνωριστεί μέσω διαδικτυακών πλατφορμών παιχνιδιών.

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης περιγράφει τον Lam ως τον επικεφαλής της ομάδας. Χρησιμοποιούσε επίσης τα ψευδώνυμα Anne Hathaway, $$$ και King Greavy, εντόπιζε τα θύματα και συντόνιζε τους ρόλους των υπόλοιπων μελών.

Η ομάδα εξαπατούσε τα θύματα ώστε να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούσε και διαρρήξεις κατοικιών για να αποκτήσει στοιχεία που επέτρεπαν την αφαίρεση κρυπτονομισμάτων από τα ψηφιακά πορτοφόλια τους.

Οι τσάντες Birkin που «έριχναν» στον κόσμο, τα ρολόγια και τα ιδιωτικά τζετ

Τα κλεμμένα κρυπτονομίσματα χρηματοδότησαν έναν εντυπωσιακά πολυτελή τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τα χρήματα ξοδεύτηκαν μεταξύ άλλων για:

περισσότερα από 30 πολυτελή αυτοκίνητα ,

, τσάντες Hermès Birkin αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, τις οποίες πετούσαν στο πλήθος σε πάρτι,

αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων, τις οποίες πετούσαν στο πλήθος σε πάρτι, πανάκριβα ρολόγια αξίας έως 500.000 δολαρίων ,

, πολυτελή ρούχα αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων,

ενοικίαση κατοικιών στο Λος Άντζελες, στα Χάμπτονς και στο Μαϊάμι,

ιδιωτικά αεροσκάφη,

ομάδα ιδιωτικής ασφάλειας.

Ο Lam είχε γίνει γνωστός στη νυχτερινή ζωή του Λος Άντζελες και του Μαϊάμι λόγω του επιδεικτικού τρόπου ζωής του.

Από τη Σιγκαπούρη στις ΗΠΑ και τη σύλληψη

Ο ίδιος είχε πει στους ερευνητές ότι εγκατέλειψε το σχολείο στη Σιγκαπούρη σε ηλικία 14 ετών. Ταξίδεψε στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2023 και παρέμεινε στη χώρα ακόμη και μετά τη λήξη της βίζας του, τον Ιανουάριο του 2024.

Η εγκληματική ομάδα άρχισε να εξαρθρώνεται τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν πράκτορες του FBI συνέλαβαν τον Lam και έναν συνεργό του.

Κατά την πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο έγινε γνωστό ότι ξόδευε τεράστια ποσά σε νυχτερινά κέντρα του Λος Άντζελες και είχε αγοράσει περισσότερα από 30 πολυτελή αυτοκίνητα.

Τον Απρίλιο του 2026, ένας από τους συνεργούς του, ο Evan Tangeman, καταδικάστηκε σε 70 μήνες φυλάκισης για ξέπλυμα χρημάτων από την απάτη. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, είχε επίσης επιχειρήσει να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία μετά τη σύλληψη του Lam.

Διαβάστε επίσης

Patriot για την Ουκρανία: Η αυξανόμενη πίεση προς την Ελλάδα και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας

Γιατί η 9η Σεπτεμβρίου είναι… η πιο συνηθισμένη ημερομηνία γενεθλίων

Νέο επεισόδιο στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ – Καναδά: Απαγόρευση εισαγωγών σε ποτά, μοτοσικλέτες και γαλακτοκομικά