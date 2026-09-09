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09.09.2026 10:38

Καταγγελία για τον Μητροπολίτη Κοζάνης: Έδιωξε δύο παιδιά από την εκκλησία για τα… μακριά μαλλιά και τα παλιά παπούτσια

09.09.2026 10:38
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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η συμπεριφορά του Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης, Παύλου, ο οποίος απομάκρυνε δύο ανήλικα αγόρια από τον χώρο της εκκλησίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από αναρτήσεις και καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ιεράρχης έδιωξε τα δύο παιδιά εξαιτίας της εξωτερικής τους εμφάνισης. Συγκεκριμένα, η… δυσαρέσκειά του εστιάστηκε στο γεγονός ότι το ένα παιδί είχε μακριά μαλλιά και το άλλο φορούσε παλιά, φθαρμένα παπούτσια.

Ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της δημοσιότητας για τις συντηρητικές, αυστηρές και αμφιλεγόμενες τοποθετήσεις του από τον άμβωνα.

Έχει επικρίνει δημόσια νεαρές κοπέλες για την εμφάνισή τους (όπως για σκουλαρίκια, piercing ή τον τρόπο ντυσίματος) την ώρα που προσέρχονταν να κοινωνήσουν.

Είχε προκαλέσει σάλο στο παρελθόν παρομοιάζοντας τις γυναίκες με «κλώσες» που πρέπει να προσέχουν τα παιδιά τους

Έχει στραφεί επανειλημμένα εναντίον όσων επιλέγουν να υιοθετήσουν κατοικίδια ζώα αντί να κάνουν παιδιά.

Το τελευταίο περιστατικό

Ο μητροπολίτης Κοζάνης, αυτή την φορά τα έβαλε με δύο παιδιά Δημοτικού Σχολείου που πήγαν στην εκκλησία.

Στο ένα παιδί, είπε ότι «είναι σαν κορίτσι επειδή έχει μακριά μαλλιά και δεν θέλει ποτέ να τον ξαναδει έτσι». «Είναι ο δικός μου ο ανιψιός, ένα παιδί με πραγματικά χαρίσματα. Το δεύτερο παιδί το μάλωσε επειδή φορούσε παλιά παπούτσια. Ναι, παλιά παπούτσια.

Συνεχίζω να πιστεύω πως αν κατέβαινε ο ίδιος ο Θεός στην γη, αυτά τα παιδιά θα αγκάλιαζε μονάχα. Εγώ γνώρισα έναν Χριστο που γεννήθηκε σε μια σπηλιά και μια Παναγία δίχως χρυσοκέντητα φλουριά αλλά ως μια μάνα όλων των ανθρώπων» αναφέρει ο κ. Ανδρέας Κωνσταντινίδης σε ανάρτησή του στο Facebook

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