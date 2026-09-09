Κρήτη: Εντοπισμός 97 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 97 μεταναστών προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ),

εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε σήμερα (9/9) το πρωί λέμβο με περίπου 57 μετανάστες, σε απόσταση 55 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

Είχε προηγηθεί, το βράδυ της Τρίτης (8/9), ακόμη μία επιχείρηση στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος εντόπισε και διέσωσε 40 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο περίπου 10 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή 59χρονος που ξυλοκόπησε την 31χρονη σύντροφό του κατά τη διάρκεια ερωτικής πράξης

Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: Σήμερα ολοκληρώνεται η αγόρευση του εισαγγελέα

Νέα βίντεο από την πτώση του Phantom: Η στιγμή που πέφτει φλεγόμενο και εκρήγνυται – Νέες συγκλονιστικές μαρτυρίες