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09.09.2026 09:13

Κρήτη: Εντοπισμός 97 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

09.09.2026 09:13
LIMENIKO

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Σε δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 97 μεταναστών προχώρησαν τις τελευταίες ώρες οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ),
εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε σήμερα (9/9) το πρωί λέμβο με περίπου 57 μετανάστες, σε απόσταση 55 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Παναμά και μεταφέρονται στους Καλούς Λιμένες. Στην περιοχή επικρατούσαν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ.

Είχε προηγηθεί, το βράδυ της Τρίτης (8/9), ακόμη μία επιχείρηση στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Περιπολικό πλοίο του Λιμενικού Σώματος εντόπισε και διέσωσε 40 μετανάστες, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο περίπου 10 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

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