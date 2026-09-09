Δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: Σήμερα ολοκληρώνεται η αγόρευση του εισαγγελέα

Takeaways by to pontiki AI Ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου αναμένεται να ολοκληρώσει σήμερα την αγόρευσή του σχετικά με την ενοχή των δύο αδελφών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Κατά την παρουσίαση των στοιχείων, ο εισαγγελικός λειτουργός χαρακτήρισε αξιόπιστη τη μαρτυρία και ανέλυσε τα ιατροδικαστικά ευρήματα που δείχνουν θανατηφόρα τραύματα από θλων και τέμνον όργανο.

Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν βρίσκονταν στη θαλάσσια περιοχή την ημέρα του περιστατικού.

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων από τους δικηγόρους, η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση αναμένεται να εκδοθεί στα τέλη του τρέχοντος μηνός.

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Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η εισαγγελική αγόρευση στη δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη, για τον οποίο κατηγορούνται δύο αδέλφια ψαράδες της Ερέτριας.

Ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Παν.Ηλιόπουλος κατά την χθεσινή πρώτη ημέρα της πρότασής του επί της ενοχής ή μη των κατηγορούμενων ανέλυσε διεξοδικά τα στοιχεία της δικογραφίας, αλλά και τα όσα αναδείχθηκαν κατά την πολύμηνη ακροαματική διαδικασία.

Χαρακτήρισε αξιόπιστη την κατάθεση του βασικού μάρτυρα της υπόθεσης που και στάθηκε ιδιαίτερα στα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας

Σύμφωνα με τη νεκροψία-νεκροτομή, όπως ανέφερε ο εισαγγελέας, στη σορό του Σήφη Βαλυράκη εντοπίστηκαν 15 ευρήματα στο κεφάλι και στον τράχηλο.

Οι κακώσεις είναι συμβατές με κακώσεις προερχόμενες από θλων και τέμνον όργανο, αλλά και κάποιες από από αμβλύ, ενώ αποκλείστηκαν οι μεταθανάτιες κακώσεις.

Όπως σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός, δύο τραύματα ήταν τα θανατηφόρα από θλων και τέμνον όργανο με μεγάλη κινητική δύναμη, όπως για παράδειγμα η προπέλα σκάφους.

Σήμερα αναμένεται ο εισαγγελέας να ολοκληρώσει την αγόρευσή του καταλήγοντας εάν οι δύο κατηγορούμενοι είναι αθώοι ή ένοχοι.

Θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων με την απόφαση του δικαστηρίου να αναμένεται στα τέλη του μήνα.

Ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη

Ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε νεκρός στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου είχε βγει με το φουσκωτό σκάφος του για ψάρεμα. Η σορός του έφερε χτυπήματα με τις λιμενικές αρχές να κάνουν λόγο αρχικά για δυστύχημα και την οικογένειά του για δολοφονική ενέργεια.

Η έρευνα είχε αρχειοθετηθεί, όμως μετά από νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος δύο ψαράδων της περιοχής, οι οποίοι είναι αδέλφια.

Σύμφωνα με την κατηγορία βρέθηκαν με το αλιευτικό σκάφος τους στην ίδια περιοχή με τον Σήφη Βαλυράκη, διαπληκτίστηκαν εν πλω, τον χτύπησαν και τον άφησαν αβοήθητο.

Και οι δύο αδελφοί αρνούνται τις κατηγορίες και στις απολογίες τους επιμένουν πως την επίμαχη ημέρα δεν είχαν βγει καν για ψάρεμα.

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