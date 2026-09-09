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09.09.2026 09:14

Η Ριάνα αποχαιρετά το καλοκαίρι με σέξι διάθεση – Η φωτογράφιση που έκανε τους followers να παραληρούν (Photos)

09.09.2026 09:14
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Στις σέξι φωτογραφίσεις επέστρεψε η Ριάνα τώρα που «το καλοκαίρι τελείωσε», όπως γράφει η ίδια στην τελευταία της της ανάρτηση.

H τραγουδίστρια πόζαρε μπροστά στον φακό φορώντας έναν μαύρο δαντελένιο κορσέ με λουλουδάτα σχέδια και ασορτί στρινγκ από τη συλλογή της εταιρείας της Savage X Fenty.

«Το καλοκαίρι τελείωσε… αλλά έχω ακόμη φωτογραφίες να ανεβάσω» έγραψε στη λεζάντα η 38χρονη.

Σύμφωνα με την Page Six η Ριάνα επέλεξε τον κορσέ Piccadilly Lace της εταιρείας της, αξίας 149,95 δολαρίων, τον οποίο συνδύασε με το αντίστοιχο στρινγκ Piccadilly Lace, αξίας 29,95 δολαρίων.

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Ριάνα αναδεικνύει το τατουάζ με τη λέξη «lover» στα θιβετιανά, το οποίο έχει στο αριστερό της ισχίο.

Η Savage X Fenty αναδημοσίευσε τις φωτογραφίες στον επίσημο λογαριασμό της, γράφοντας: «Θα μπορούσαμε να μιλάμε για τη δαντέλα, αλλά η @badgalriri το λέει καλύτερα».

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