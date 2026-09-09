Σύλβια Δεληκούρα: «Δεν κυνήγησα ποτέ τους πρωταγωνιστικούς ρόλους»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για την τηλεοπτική της διαδρομή μίλησε η Σύλβια Δεληκούρα, επισημαίνοντας ότι ουδέποτε κυνήγησε πρωταγωνιστικούς ρόλους, φροντίζοντας να δώσει ζωή σε οποιονδήποτε ρόλο, ακόμα κι αν αυτός είναι μικρός.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο Τύπος Tv, με αφορμή την συμμετοχή σε νέα σειρά της ΕΡΤ, η ηθοποιός τόνισε ότι ποτέ δεν υπήρξε ανταγωνιστική με τους συναδέλφους της. Σκοπός της -επισημαίνει- δεν ήταν ποτέ να ξεχωρίσει, να τους ξεπεράσει, αλλά να δώσει και να πάρει από εκείνους ενέργεια, ώστε όλοι μαζί να δημιουργήσουν κάτι όμορφο.

«Ναι, δεν το έκανα ποτέ! Πρόσφατα συζητούσαμε στην παράσταση με τον Παντελή Καναράκη για τους ρόλους μας στην περιοδεία. Μου είπε κάτι που με χαροποίησε ιδιαίτερα. Στα δυο κομμάτια που παίζω, με τον Παντελή και τον Μάνο Ιωάννου, ο ρόλος μου είναι, κυρίως, να δίνω την ατάκα ώστε να προχωρήσουν το σκετς και η επιθεώρηση. Μου είπε όμως ότι, παρόλο που δεν έχω την ατάκα που προκαλεί το μεγάλο γέλιο, κατάφερα να κάνω τον ρόλο ενδιαφέροντα και αστείο. Αυτό είναι για μένα πολύ σημαντικό. Μπαίνω πάντα στη διαδικασία, ό,τι ρόλο κι αν μου δώσεις, μικρό ή μεγάλο, να του δώσω ζωή. Δεν θέλω ποτέ να τον σνομπάρω ή να σκεφτώ: “Γιατί πήρα αυτόν τον μικρό ρόλο;”» είπε αρχικά.

«Έτσι πιστεύω ότι πρέπει να κάνουν όλοι οι ηθοποιοί. Επίσης, χαίρομαι πολύ να συνεργάζομαι με ταλαντούχους ανθρώπους γιατί, μέσα από αυτούς, γίνομαι κι εγώ καλύτερη. Δεν ανεβαίνω στη σκηνή με κάποιον καλύτερο από εμένα και τη σκέψη να ξεχωρίσω ή να φανώ περισσότερο από τον συμπρωταγωνιστή μου. Αντίθετα, θέλω να πάρω την ενέργεια του, να του δώσω τη δική μου και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά όμορφο. Ένα διαμάντι. Αυτό θεωρώ πως πρέπει να κάνει ένας ηθοποιός: να έχει ήθος πάνω στη σκηνή» πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Κανελλοπούλου: Νέα ανάρτηση μετά την περιπέτεια υγείας – «Δεν απαντώ από ανημπόρια»

Σταυράκη εναντίον Πατούλη: «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;»

Θλίψη για τον θάνατο της 22χρονης Λουτσία Σίσιτς, Μις Αυστρίας 2024



