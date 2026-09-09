ΔΕΘ: Περισσότερους δυσαρεστημένους παρά ευχαριστημένους άφησε το πακέτο – Οι ενστάσεις των κοινωνικών φορέων

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Περισσότερους δυσαρεστημένους παρά ευχαριστημένους φαίνεται να άφησε πίσω του το πακέτο της ΔΕΘ, τουλάχιστον αν κρίνει κανείς από τις πρώτες αντιδράσεις κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων. Παρά το εύρος των παρεμβάσεων και τις φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η επόμενη ημέρα βρίσκει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με έναν μακρύ κατάλογο ενστάσεων και αιτημάτων που παραμένουν ανοικτά.

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, συνταξιούχοι και ιδιοκτήτες ακινήτων περνούν τις εξαγγελίες από το δικό τους «κόσκινο» και, παρότι σε αρκετές περιπτώσεις αναγνωρίζουν θετικές παρεμβάσεις, το τελικό ισοζύγιο κάθε άλλο παρά ενθουσιασμό προκαλεί. Εργαζόμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν μεγαλύτερη ενίσχυση των εισοδημάτων, οι συνταξιούχοι επαναφέρουν τις διεκδικήσεις για 13η και 14η σύνταξη, ενώ οι ιδιοκτήτες ακινήτων θεωρούν ότι σημαντικές αλλαγές που περίμεναν έμειναν εκτός πακέτου.

Το πολιτικό στοίχημα για την κυβέρνηση είναι πλέον κατά πόσο οι ελαφρύνσεις που ανακοινώθηκαν θα γίνουν αισθητές στην τσέπη των πολιτών. Και αυτό σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια, το κόστος στέγασης και οι συσσωρευμένες απώλειες της αγοραστικής δύναμης εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στην καθημερινότητα των νοικοκυριών.

Στο μέτωπο των εργαζομένων, η ΓΣΕΕ εκτιμά ότι οι παρεμβάσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν την απόσταση που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής. Η Συνομοσπονδία επιμένει στην ανάγκη ουσιαστικών αυξήσεων των αποδοχών, ενίσχυσης των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αλλά και αποτελεσματικότερων μέτρων κατά της ακρίβειας.

Στην ίδια κατεύθυνση, αλλά με επίκεντρο τους εργαζομένους στο Δημόσιο, κινείται η ΑΔΕΔΥ. Το μεγάλο «αγκάθι» παραμένει η μη επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, παρά τις παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν για τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΑΔΕΔΥ ζητά πραγματικές αυξήσεις, επαναχορήγηση των δύο μισθών, μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Οι ενστάσεις των ιδιοκτητών

Πιο σύνθετη είναι η αποτίμηση της ΠΟΜΙΔΑ, η οποία αναγνωρίζει θετικές πλευρές στις εξαγγελίες για τα ακίνητα, αλλά θεωρεί ότι χάθηκε η ευκαιρία για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν μεγαλύτερο αριθμό κλειστών κατοικιών.

Οι ιδιοκτήτες ζητούν η τριετής φοροαπαλλαγή για εισοδήματα από μακροχρόνια μίσθωση να επεκταθεί σε κάθε κλειστή ή μη εκμισθωμένη κατοικία χωρίς πρόσθετους περιορισμούς. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι δεν υπήρξε νέα γενικευμένη μείωση του ΕΝΦΙΑ και της φορολογίας των ενοικίων ούτε θεσμοθέτηση συστήματος αξιολόγησης της φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών.

Η ΠΟΜΙΔΑ εμφανίζεται επίσης αρνητική απέναντι στην παράταση των περιορισμών στις νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις σε συγκεκριμένες περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά και στην αύξηση από 3% σε 15% του φόρου μεταβίβασης κατοικιών για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών τρίτων χωρών.

«Πικρή γεύση» στους συνταξιούχους

Ανοιχτό μέτωπο υπάρχει και με τους συνταξιούχους. Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος θεωρεί ανεπαρκείς τις εξαγγελίες, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι δεν προβλέφθηκε επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, δεν αναπροσαρμόζονται οι επικουρικές και παραμένει η Εισφορά Αλληλεγγύης.

Ακόμη πιο αιχμηρό είναι το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, το οποίο χαρακτηρίζει ανεπαρκή την ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ και ζητά αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης, επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους και μείωση της εισφοράς υγείας.

Έτσι, η πολιτική συζήτηση μετά τη ΔΕΘ μετακινείται πλέον από το πόσο μεγάλο ήταν το πακέτο στο πόσο τελικά φτάνει στην τσέπη κάθε κοινωνικής ομάδας. Και οι πρώτες αντιδράσεις δείχνουν ότι, παρά τις ελαφρύνσεις, η κυβέρνηση θα έχει απέναντί της αρκετά ανοιχτά μέτωπα το επόμενο διάστημα.

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