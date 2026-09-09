Παραμένει το… μπάχαλο με τους αντιπεριφερειάρχες

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Τι κι αν αναγκάστηκε ο Μητσοτάκης να κάνει ειδική αναφορά στο θέμα και, μάλιστα, να δώσει και προθεσμίες; Το ζήτημα με τις υποψηφιότητες αντιπεριφερειαρχών στις εθνικές εκλογές παραμένει… ανοιχτή πληγή για τη ΝΔ.

Πού βρισκόμαστε σήμερα; Παρότι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ είχε πει ότι για να είναι υποψήφιοι βουλευτές, οι ενδιαφερόμενοι αντιπεριφερειάρχες θα πρέπει να παραιτηθούν ως το τέλος του καλοκαιριού, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί. Το γεγονός αυτό έχει αναζωπυρώσει τις αντιδράσεις βουλευτών, οι οποίοι θεωρούν ότι θα πάνε στις κάλπες με ντεζαβαντάζ έναντι των αυτοδιοικητικών.

Όσο για την κυβέρνηση και το κόμμα; Αυτοί… σφυρίζουν κλέφτικα και επικαλούνται το Σύνταγμα και τους νόμους. Και κάπως έτσι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα…

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