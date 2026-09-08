Μπαράζ αναρτήσεων Γεωργιάδη κατά Πολάκη και Σαλμά για τη Novartis – Πώς έβαλε στο κάδρο τον Σαμαρά

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Με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε ο υπουργός Υγείας τις κινήσεις Πολάκη για την ανάσυρση της δικογραφίας για τα «αδιευκρίνιστα» ποσά του Άδωνι Γεωργιάδη σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Novartis, αλλά και τις πληροφορίες που θέλουν τον βουλευτή Μάριο Σαλμά να κατεβαίνει υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Κοινή συνιστάμενη των επιθέσεων Γεωργιάδη, η υπόθεση Novartis, για την οποία και ο Μάριος Σαλμάς είχε στραφεί κατά του Άδωνι Γεωργιάδη.

Στην επίθεσή του στον Παύλο Πολάκη, ο υπουργός Υγείας μίλησε για κατάντια για τον βουλευτή Χανίων που προσπαθεί να πιάσει το 3% το κόμμα του για να μπει στη Βουλή.

Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του @pavpol2222 ; Παλαιότερα ήθελε να κλείσει κάποιον στην φυλακή για να κερδίσει τις Εκλογές και να παραμείνουν στην Κυβέρνηση….τώρα για να πιάσει το 3%….α ρε Παύλο κρίμα δεν σου πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα….

Υγ. Ο κ. Απατσίδης που τον… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2026

«Ξέρετε ποια είναι η κατάντια του Παύλου Πολάκη; Παλαιότερα ήθελε να κλείσει κάποιον στη φυλακή για να κερδίσει τις Εκλογές και να παραμείνουν στην Κυβέρνηση…Τώρα για να πιάσει το 3%…Α ρε Παύλο, κρίμα δεν σου πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα…

Υγ. Ο κ. Απατσίδης που τον συνόδευσε σήμερα ήταν συνήγορος υπεράσπισης των καταδικασμένων αμετάκλητα ως συκοφαντών ψευδομαρτύρων της σκευωρίας Novartis, ούτε τα προσχήματα δεν μπορούν να κρατήσουν…Και φυσικά ο κ. Απατσίδης συνετρίβη στο Δικαστήριο για να μην ξεχνιόμαστε».

Πυρά στον Μάριο Σαλμά – Πρόκληση στον Σαμαρά να αποσαφηνίσει αν θα συνεργαστεί με τον βουλευτή

Επίθεση εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας και κατά του Μάριου Σαλμά με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και πιθανής υποψηφιότητας του κ. Σαλμά.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι ο Μάριος Σαλμάς παραδέχθηκε σε τηλεοπτική του εμφάνιση πως ο ίδιος «ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα», γεγονός που, κατά τον υπουργό, επιβεβαιώνει όσα έχει υποστηρίξει ο ίδιος εδώ και καιρό.



Ο Άδωνις Γεωργιάδης, υποστήριξε ότι μια συνεργασία μεταξύ Σαμαρά και Σαλμά θα ήταν ασύμβατη με όσα έχει δηλώσει ο πρώην πρωθυπουργός για την υπόθεση Novartis και την πρόθεσή του να οδηγήσει «μέχρι τέλους» όσους θεωρεί υπεύθυνους για τη λεγόμενη «σκευωρία». Ο υπουργός Υγείας καλεί, ευθέως τον Αντώνη Σαμαρά να τοποθετηθεί για το εάν θα συνεργαστεί πολιτικά με τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα όχι απλώς πολιτικό αλλά «καθαρά ηθικό». «Πιστεύω ότι πλανάται ο Αντώνης Σαμαράς και τέτοια ατιμία δεν θα την διαπράξει», αναφέρει μεταξύ άλλων.

Ο κ. Σαλμάς πάνω στα νεύρα του για όσα είπα το πρωί στον @ANT1TV ότι δηλαδή εάν τον κατεβάσει υποψήφιο στο επικείμενο του κόμμα ο @samaras_antonis θα αποκαλύψω όσα έλεγε ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και την σκευωρία Novartis, παραδέχθηκε σήμερα στο @opentvgr και τον @SpirosXaritatos… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 8, 2026





Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας





«Ο κ. Σαλμάς πάνω στα νεύρα του για όσα είπα το πρωί στον @ANT1TV ότι δηλαδή εάν τον κατεβάσει υποψήφιο στο επικείμενο του κόμμα ο @samaras_antonis θα αποκαλύψω όσα έλεγε ο Σαλμάς για τον Σαμαρά και την σκευωρία Novartis, παραδέχθηκε σήμερα στο @opentvgr και τον @SpirosXaritatos ότι αυτός ξεκίνησε την υπόθεση Novartis στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το οποίο έχω αποκαλύψει εδώ και πολύ καιρό. Ο κ. Σαμαράς καλώς το γνωρίζει και φυσικά λόγοι στοιχειώδους πολιτικής, αλλά και καθαρά ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αποκλείουν φαντάζομαι την πολιτική τους συνεργασία. Άλλωστε ο κ. Σαμαράς έχει δηλώσει ότι αυτούς που ξεκίνησαν αυτή την σκευωρία θα τους πάει «μέχρι τέλους»…αν και ο κ. Σαλμάς σήμερα προεξόφλησε τόσο την ανακοίνωση του Κόμματος Σαμαρά ως το τέλος του μήνα, αλλά και την δική του υποψηφιότητα με αυτό το κόμμα στη Βόρεια Αθήνα πιστεύω ότι πλανάται και ο Αντώνης Σαμαράς τέτοια ατιμία δεν θα την διαπράξει. Επί της ουσίας ο Σαλμάς σε συννενόηση με τον Πολάκη και σήμερα όπως και όταν είχαν ξεκινήσει την σκευωρία Novartis, προσπάθησε να στήσει και πάλι κάτι εναντίον μου. Αλλά σε μένα η λάσπη δεν πιάνει….για να δούμε λοιπόν τί θα πράξει τελικά ο κ. Αντώνης Σαμαράς σε αυτό το θέμα το οποίο για μένα και για όσους ταλαιπωρηθήκαμε από τους σκευωρούς δεν είναι πολιτικό αλλά καθαρά ηθικό θέμα».

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