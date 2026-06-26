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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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26.06.2026 14:00

«Παρών» δηλώνει ο Σαλμάς, αλλά… όχι στην Αιτωλοακαρνανία

26.06.2026 14:00
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Αποφασισμένος να παραμείνει στην ενεργό πολιτική δήλωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής διαγραφείς από τη ΝΔ – Μάριος Σαλμάς, αν και δεν διευκρίνισε με ποιο κόμμα και σε ποια περιφέρεια θα είναι υποψήφιος.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, ο Μ. Σαλμάς δήλωσε ότι «η σκέψη μου είναι να παραμείνω στην πολιτική, δεν θα είμαι υποψήφιος στην Αιτωλοακαρνανία. Δεν ξέρω αν θα είμαι σε περιφέρεια του Λεκανοπεδίου… Σύντομα θα σας ανακοινώσω τις αποφάσεις μου για το πως θα είμαι παρών στις επόμενες εκλογές. Μπορεί να μην είναι τίποτα από όλα αυτά που συζητιούνται».

Όταν, ωστόσο, ρωτήθηκε αν θα βρεθεί στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, μόλις ο πρώην πρωθυπουργός ανακοινώσει το νέο κόμμα του, σημείωσε: «Μην προεξοφλείτε κάτι. Όλες οι συζητήσεις που δεν έχουν γίνει ακόμη θα γίνουν σε έδαφος τι θέλω να αλλάξει στην κοινωνία και στην πολιτική».

Να σημειωθεί ότι ο Μ. Σαλμάς δεν εμπίπτει στην… απαγόρευση που έχει θέσει ο Α. Σαμαράς, ότι δηλαδή στο νέο του σχήμα δεν θα ενταχθούν εν ενεργεία βουλευτές της ΝΔ, αφού… είναι διαγραμμένος.

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