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26.06.2026 10:28

Βασίλης Κικίλιας: Πήγε για τρίποντα το βράδυ για να… «ξελαμπικάρει»

26.06.2026 10:28
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Η τουριστική σεζόν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η καθημερινότητα στο υπουργείο του έχει γίνει αρκετά απαιτητική με τόσα ακτοπλοϊκά δρομολογια σε όλη την χώρα.

Έτσι, φαίνεται πως για τον ίδιο η καλύτερη διέξοδος είναι η επιστροφή στις παλιές, καλές συνήθειες.

Κάπως έτσι πρέπει να σκέφτηκε ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος γύρω στις 11 το βράδυ αποφάσισε να αφήσει για λίγο τα κοστούμια και να βρεθεί σε ένα ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στα Σεπόλια, δηλώνοντας πως μόνο έτσι καταφέρνει να «ξελαμπικάρει» μέσα στη νύχτα.

Στο σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε, ο πρώην μπασκετμπολίστας δείχνει ότι η τέχνη δεν ξεχνιέται, ευστοχώντας σε ένα τρίποντο.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 11:34
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