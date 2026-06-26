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26.06.2026 08:52

Λάβρος Βελόπουλος κατά Τσίπρα και Σαμαρά: «Από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγετε, απέτυχαν»

26.06.2026 08:52
velopoulos

Σφοδρή επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά, με αφορμή τα σχέδια των δύο πρώην πρωθυπουργών για επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Κ. Βελόπουλος χρησιμοποίησε μια παρομοίωση για να εξηγήσει την άποψή του: «Έχετε ένα αυτοκίνητο που είναι σακαράκα, το πηγαίνετε στο μάστορα που το κάνει τσίλικο από έξω αλλά από μέσα παραμένει σακαράκα. Και ο Τσίπρας και ο Σαμαράς έχουν κυβερνήσει, έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν, πήγαν την Ελλάδα στα βράχια. Από τη στιγμή που ο λαός τους είπε φεύγετε, απέτυχαν», είπε.

Μάλιστα, για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι «όταν αποτυγχάνεις σε ένα ύψιστο αξίωμα, γιατί ήταν πρωθυπουργός, πας σπίτι σου βρε αδερφέ. Το να είσαι άνεργος και να ζητάς να σώσεις εμένα που εργάζομαι από τα 22 και έχω εταιρείες από τa 27, είναι πρόστυχο με την αρχαιοελληνική έννοια».

Κατανοητή η προσπάθεια του Βελόπουλου να «κοντύνει» Τσίπρα και Σαμαρά, πάντως: ο μεν πρώτος φαίνεται ότι αναδιαμορφώνει με την ΕΛΑΣ του το πολιτικό σκηνικό, ο δε δεύτερος απειλεί να λεηλατήσει τους απογοητευμένους από τη ΝΔ που δυνητικά θα ενίσχυαν την Ελληνική Λύση.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 09:59
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