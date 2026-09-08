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08.09.2026 21:23

Σε «τρικυμία» ο Σιακαντάρης μπέρδεψε Ελλάδα με Γερμανία και ανοίγει θέμα συνεργασίας Τσίπρα με Μητσοτακη

08.09.2026 21:23
giorgos-siakadaris

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Σε μια «περίεργη» ανάρτηση προχώρησε ο Γιώργος Σιακαντάρης στο Facebook, καθώς αφήνει ανοιχτό σε ερμηνείες ένα υποθετικό σενάριο όπου η ακροδεξιά επελαύνει και οι δημοκρατικές δυνάμεις θα πρέπει να αποφασίσουν τι να κάνουν για να αποτρέψουν την επικράτησή της, με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία και την σοκαριστική άνοδο του AfD.

«Φανταστείτε να έμπαιναν στο διλημμα το SPD και το Die Linke να συνεργαστούν με τον Μερτς η να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AFD; Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδρια τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Δεξιά. Κάτι τετοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η Δεξιά και το Κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγώγησουν τον Χίτλερ».

Ο κ. Σιακαντάρης κάνει κάνει λόγο για «τα συνέδρια που αποφάσισαν να μην συνεργαστούν με τη Δεξιά» «δείχνοντας» προς το ΠΑΣΟΚ ενώ η διατύπωση της ανάρτησης θα μπορούσε να εκληφθεί σαν να στρώνει το χαλί για συνεργασία Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

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ΤΡΙΤΗ 08.09.2026 22:33
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