ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Μόλις ο Σιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική τους δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν

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Επίθεση κατά το Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι ετοιμάζεται για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ.

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι άδειασε τον Γιώργο Σιακάνταρη μόλις έκανε γνωστή τη στρατηγική της ΕΛΑΣ. «Ο κ. Τσίπρας έχει ροπή στο ψέμα. Σήμερα μας πληροφόρησε ότι ο συντάκτης της ιδεολογικής του διακήρυξης, Γιώργος Σιακαντάρης, δεν είναι στέλεχος του κόμματος του. Μόλις ο κ. Σιακαντάρης που άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική της ΕΛΑΣ για συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, … δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει ότι μέχρι πρότινος ο Γιώργος Σιακαντάρης ήταν ανάμεσα στους 400 του συμβουλίου της ΕΛΑΣ. «Κατέβασαν» μάλιστα το όνομα του από την ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ και τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου. Μόνο που η αλήθεια είναι επίμονη και στις 13 Ιουλίου σε δεκάδες ειδησεογραφικά sites αναμεταδίδεται η επίσημη ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος Τσίπρα. Στους “400 του Τσίπρα” όπως τιτλοφορούν πολλοί δημοσιογράφοι την είδηση, ο κ. Σιακαντάρης φιγουράρει στη θέση 322», τονίζει.

Η ανάρτηση του Σιακαντάρη προκάλεσε τριγμούς σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ. Καθώς αφορμώμενος από τη νίκη του AfD άφησε να εννοηθεί ότι τα κόμματα της αριστεράς και του κέντρου δεν μπορούν να αποκλείουν τη συνεργασία με τη ΝΔ.

«Φανταστείτε να έμπαιναν στο διλημμα το SPD και το Die Linke να συνεργαστούν με τον Μερτς η να αφήσουν τη Γερμανία να πέσει στα χέρια του AFD; Και αυτοί να είχαν αποφασίσει στα συνέδρια τους πως δεν θα συνεργαστούν ποτέ με τη Δεξιά. Κάτι τετοιο έγινε πριν 93 χρόνια, αλλά τότε κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί με τον άλλο. Ενώ η Δεξιά και το Κέντρο θεωρούσαν πως θα μπορέσουν να χειραγώγησουν τον Χίτλερ», έγραψε.

Τσίπρας: «Δεν είναι στέλεχος μας»

Ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΘ υποστήριξε ότι με κοινή απόφαση ο Γιώργος Σιακαντάρης δεν συμμετέχει στα όργανα της ΕΛΑΣ. Παράλληλα, υποβάθμισε τον ρόλο του λέγοντας ότι είναι ένας από του διανοούμενους που συνεργάζονται με το Ινστιτούτο και όχι στέλεχος του κόμματος.

«Ο κ. Σιακαντάρης διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στη διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. που συντάχθηκε από μια πλειάδα διανοουμένων και επιστημόνων των τριών ρευμάτων (…)

Με δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. με δική του και δική μου επιλογή, δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανά μας, ο ίδιος θέλησε να έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων. Τα κόμματα, για ανθρώπους που θέλουν να έχουν την ελευθερία της έκφρασης είναι πολλές φορές δεσμευτικοί μηχανισμοί.

Ο κ. Σιακαντάρης είναι ένας από τους πολλούς επιστήμονες και διανοουμένους που είναι δίπλα μας, είναι στο Ινστιτούτο, δεν είναι στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ., οι απόψεις του δεν πρέπει κάθε φορά που τις εκφράζει και σωστά κάνει να τον ενοχλείτε για το αν ρώτησες τον Τσίπρα για να τα πεις αυτά, ή να ενοχλείτε εμάς αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις απόψεις του.

Στο συγκεκριμένο, εγώ θέλω να αντιστρέψω λίγο το νόμισμα. Το ζήτημα δεν είναι τι θα κάνουμε αν φτάσουμε στο σημείο της ολοκληρωτικής επέλασης του αυγού του φιδιού, να παίρνει η ακροδεξιά ποσοστά 45 και 48%, το ζήτημα είναι, τι κάνουμε για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη. Και για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη το μόνο που δεν πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να δίνουμε την αίσθηση στους πολίτες ότι όλοι το ίδιο είναι και δεν έχει καμιά σημασία αν θα κυβερνάει η αριστερά ή η δεξιά τον τόπο.Και καμιά φορά να βλέπουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε και συγκυβερνήσεις. Αν δεν υπάρχουν δύο διακριτοί πόλοι πολιτικά ανταγωνιστικοί με διαφορές – αλλιώς θα κυβερνηθεί η χώρα αν ξανακερδίσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλιώς αν κερδίσουμε εμείς – και οι πολίτες αισθάνονται ότι όποιος και να κυβερνήσει το ίδιο θα γίνεται, τότε θα δούμε το αυγό του φιδιού να μεγαλώνει.

Είμαι στον αντίποδα μιας λογικής ότι πρέπει να υπάρξουν συναινέσεις για να αντιμετωπιστεί η ακροδεξιά, το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί».

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