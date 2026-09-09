Τσίπρας για Σιακαντάρη: Με κοινή επιλογή δεν είναι στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. – Πρέπει να υπάρχουν διακριτοί, ανταγωνιστικοί πόλοι για να αποτραπεί το αυγό του φιδιού

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«Άδειασμα» επιφύλαξε στον Γιώργο Σιακαντάρη ο Αλέξης Τσίπρας όταν ρωτήθηκε για την χθεσινή ανάρτηση, με την οποία, στον απόηχο της νίκης του AfD στη Γερμανία, ούτε λίγο ούτε πολύ παρότρυνε ΠΑΣΟΚ αλλά και ΕΛ.Α.Σ. σε συνεργασία με τη δεξιά για την αποτροπή της ανόδου της ακροδεξιάς.

Ο Αλέξης Τσίπρας αφενός σημείωσε ότι ο κ. Σιακαντάρης αν και συνέβαλε τα μέγιστα στην διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. εν τούτοις δεν ανήκει στο στελεχιακό δυναμικό της ΕΛ.Α.Σ. με επιλογή και των δύο (των Τσίπρα και Σιακαντάρη) ακριβώς για να έχει την ελευθερία να εκφράζει τις απόψεις του. Ως προς την ουσία της ανάρτησης ο Αλέξης Τσίπρας, ουσιαστικά διαφώνησε κάθετα και υποστήριξε πως αυτό που υποστήριξε ο κ. Σιακαντάρης είναι το μόνο που δεν πρέπει να γίνει, καθώς θα καλλιεργήσει στους πολίτες την αίσθηση ότι «όλοι ίδιοι είναι».

Αναλυτικά το απόσπασμα:

«Ο κ. Σιακαντάρης διανοούμενος της σοσιαλδημοκρατίας ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα στη διακήρυξη της ΕΛ.Α.Σ. που συντάχθηκε από μια πλειάδα διανοουμένων και επιστημόνων των τριών ρευμάτων (…)

Με δική μου επιλογή δεν είναι στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. με δική του και δική μου επιλογή, δεν συμμετέχει σε κανένα από τα όργανά μας, ο ίδιος θέλησε να έχει τη δυνατότητα της έκφρασης των προσωπικών του απόψεων χωρίς κάθε φορά αυτές να τις ζυγίζει στο πλαίσιο των συλλογικών αποφάσεων. Τα κόμματα, για ανθρώπους που θέλουν να έχουν την ελευθερία της έκφρασης είναι πολλές φορές δεσμευτικοί μηχανισμοί.

Ο κ. Σιακαντάρης είναι ένας από τους πολλούς επιστήμονες και διανοουμένους που είναι δίπλα μας, είναι στο Ινστιτούτο, δεν είναι στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ., οι απόψεις του δεν πρέπει κάθε φορά που τις εκφράζει και σωστά κάνει να τον ενοχλείτε για το αν ρώτησες τον Τσίπρα για να τα πεις αυτά, ή να ενοχλείτε εμάς αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τις απόψεις του.

Στο συγκεκριμένο, εγώ θέλω να αντιστρέψω λίγο το νόμισμα. Το ζήτημα δεν είναι τι θα κάνουμε αν φτάσουμε στο σημείο της ολοκληρωτικής επέλασης του αυγού του φιδιού, να παίρνει η ακροδεξιά ποσοστά 45 και 48%, το ζήτημα είναι, τι κάνουμε για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη. Και για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη το μόνο που δεν πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να δίνουμε την αίσθηση στους πολίτες ότι όλοι το ίδιο είναι και δεν έχει καμιά σημασία αν θα κυβερνάει η αριστερά ή η δεξιά τον τόπο.Και καμιά φορά να βλέπουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε και συγκυβερνήσεις. Αν δεν υπάρχουν δύο διακριτοί πόλοι πολιτικά ανταγωνιστικοί με διαφορές – αλλιώς θα κυβερνηθεί η χώρα αν ξανακερδίσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλιώς αν κερδίσουμε εμείς – και οι πολίτες αισθάνονται ότι όποιος και να κυβερνήσει το ίδιο θα γίνεται, τότε θα δούμε το αυγό του φιδιού να μεγαλώνει.

Είμαι στον αντίποδα μιας λογικής ότι πρέπει να υπάρξουν συναινέσεις για να αντιμετωπιστεί η ακροδεξιά, το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί».

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