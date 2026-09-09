«Remain»: Jake Gyllenhaal και Phoebe Dynevor πρωταγωνιστούν στο νέο μεταφυσικό θρίλερ του M. Night Shyamalan (photo/video)

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Δόθηκε στη δημοσιότητα από την Warner Bros. το teaser trailer του νέου μεταφυσικού, ρομαντικού θρίλερ με τίτλο «Remain», το οποίο βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ που κυκλοφόρησε το περασμένο Οκτώβριο με τις υπογραφές των Μ. Νάιτ Σιάμαλαν (M. Night Shyamalan) και Νίκολας Σπαρκς (Nicholas Sparks).

Πρωταγωνιστεί ο Τζέικ Τζίλενχαλ (Jake Gyllenhaal) στον ρόλο του Tate Gordon, ενός μοναχικού αρχιτέκτονα που μετακομίζει σε μια γραφική παραθαλάσσια πόλη για να ολοκληρώσει το τελευταίο του έργο. Εκεί, γνωρίζει μια ελκυστική νεαρή γυναίκα, η οποία τον βοηθά να βγει από την απομόνωση παρασύροντάς τον παράλληλα στην καρδιά ενός θανατηφόρου μυστηρίου που πλανάται πάνω από την περιοχή.

Στο πλευρό του πρωταγωνιστεί η Φοίβη Ντάινεβορ (Phoebe Dynevor), ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Άσλεϊ Γουόλτερς (Ashley Walters), Τζούλι Χάγκερτι (Julie Hagerty) και Τζέι Ο. Σάντερς (Jay O. Sanders).

Ο Σιάμαλαν σκηνοθετεί την ταινία πάνω σε δικό του σενάριο, βασισμένο στην αρχική ιστορία που συνέλαβε μαζί με τον Σπαρκς, ενώ τη διεύθυνση φωτογραφίας υπογράφει ο Αδόλφο Βελόσο (Adolpho Veloso).

Ο γνωστός σκηνοθέτης συμμετέχει και στην παραγωγή μαζί με τους Άσουιν Ρατζάν (Ashwin Rajan), Μαρκ Μπίενστοκ (Marc Bienstock) και Τερέζα Παρκ (Theresa Park), με τον Νίκολας Σπαρκς να έχει ρόλο εκτελεστικού παραγωγού.

Η ταινία «Remain» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 3 Φεβρουαρίου 2027, μετά τη μετάθεση της αρχικής ημερομηνίας κυκλοφορίας στις 23 Οκτωβρίου 2026.

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