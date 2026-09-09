Με Γιώργο Μητσάκη απάντησε ο Τσίπρας για τα κοσμήματα της πατριωτικής εισφοράς και τις θυρίδες

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Το χιούμορ και τη μουσική επιστράτευσε ο Αλέξης Τσίπρας γα να απαντήσει στην κριτική που έχει δεχθεί το κόμμα του σχετικά με την πρόταση για επιβολή πατριωτικής εισφοράς, που ερμηνεύτηκε αρχικά και ως φορολόγηση των… κοσμημάτων και όσων υπάρχουν στις θυρίδες.

«Θα σας απαντήσω με το στίχο του Γιώργου Μητσάκη ‘‘μου ‘φαγες όλα τα δαχτυλίδια’’, αλλά ας είμαστε σοβαροί» είπε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Βέβαια το θέμα με τα κοσμήματα άνοιξε , ο Γιώργος Παππάς, στέλεχος της ΕΛΑΣ και έγινε viral όταν η Βάσια Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ μετέφερε στον τηλεοπτικό αέρα την σχετική ανησυχία της γιαγιάς της.

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