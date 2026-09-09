O Μαρινάκης αδειάζει τον Φλωρίδη για την κινδυνολογία περί θερμού επεισοδίου με την Τουρκία

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Ένα σαφέστατο άδειασμα επιφύλαξε στον υπουργό Δικαιοσύνης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις δηλώσεις του περί ενδεχόμενου θερμού επεισοδίου με την Τουρκία σε περίπτωση μη ανάδειξης ανάδειξη αυτοδύναμης κυβέρνησης στις εκλογές.

Ο Παύλος Μαρινάκης, όταν ρωτήθηκε για την κινδυνολογία Φλωρίδη κράτησε τις αποστάσεις του τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει καμία τέτοια ένδειξη (για θερμό ή διπλωματικό επεισόδιο)», προσθέτοντας βέβαια ότι αυτό δεν σημαίνει πως υπάρχει εφησυχασμός στα ελληνοτουρκικά.

Ο κ. Μαρινάκης, ωστόσο, πρόσθεσε ότι θεωρεί σημαντικό, λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας και της διεθνούς συγκυρίας, να υπάρχει σταθερή κυβέρνηση η οποία να μπορεί να αντιμετωπίζει κρίσεις.

Είπε να το στρογγυλέψει λίγο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, το μήνυμα όμως εστάλη….

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