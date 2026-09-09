search
ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 21:32
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2026 21:22

Μαρινάκης για τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα: «Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος»

09.09.2026 21:22
pavlos_marinakis_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

«Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν: το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.

Διαβάστε επίσης

Τσίπρας για Σιακαντάρη: Με κοινή επιλογή δεν είναι στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. – Πρέπει να υπάρχουν διακριτοί, ανταγωνιστικοί πόλοι για να αποτραπεί το αυγό του φιδιού

Τσίπρας στην ΔΕΘ: Στόχος μου είναι να ηττηθεί στρατηγικά και εκλογικά ο Μητσοτάκης

Με Γιώργο Μητσάκη απάντησε ο Τσίπρας για τα κοσμήματα της πατριωτικής εισφοράς και τις θυρίδες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelensky norway
ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλάνο του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone εν πτήσει από τη Μολδαβία στο Όσλο, λέει ο Νορβηγός πρωθυπουργός

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα: «Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος»

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Μόλις ο Σιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική τους δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν

apple
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Apple: Ντεμπούτο για το αναδιπλούμενο iPhone, τον καινούριο της CEO και τις νέες (υψηλότερες) τιμές

kalpes new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GPO: Μικρά κέρδη για ΝΔ μετά τη ΔΕΘ – Στο 16% ο Τσίπρας, τρίτο το ΠΑΣΟΚ, καταρρέει η Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mazonakis-giorgos-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θρήνος στο ελληνικό πεντάγραμμο: Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή καρδιάς

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

adonis_samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Και ξαφνικά η Novartis φουντώνει κι άλλο την κόντρα Γεωργιάδη – Σαμαρά

DOLKA_MARIA_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: «Κεραυνοί» από τη Μαρία Ντόλκα - Ανακάλεσε την εντολή στη Ζωή Κωνσταντοπούλου

GREEK_F16_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Η αμυντική «τρύπα» της τριετίας: Η Ελλάδα δηλώνει «πάνοπλη» το 2026 - Πότε όμως θα λειτουργήσουν πραγματικά οι εξοπλισμοί;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 09.09.2026 21:32
zelensky norway
ΚΟΣΜΟΣ

Το αεροπλάνο του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone εν πτήσει από τη Μολδαβία στο Όσλο, λέει ο Νορβηγός πρωθυπουργός

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα: «Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος»

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: Μόλις ο Σιακαντάρης άρχισε να μαρτυράει τη στρατηγική τους δεν τον είδαν, δεν τον ξέρουν

1 / 3