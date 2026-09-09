Μαρινάκης για τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα: «Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος»

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«Όσοι μπήκαν στη διαδικασία να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη Τύπου του κ. Τσίπρα, σε ένα συμπέρασμα κατέληξαν: το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος», πρόσθεσε ο Παύλος Μαρινάκης.

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