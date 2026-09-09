Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Φέρρης και Οικονομόπουλος αναβάλλουν τις συναυλίες τους

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Βαρύ είναι το κλίμα στον καλλιτεχνικό κόσμο μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με συναδέλφους, συνεργάτες και θαυμαστές του να τον αποχαιρετούν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσά τους ο Θοδωρής Φέρρης και ο Νίκος Οικονομόπουλος, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι αναβάλλουν τις προγραμματισμένες συναυλίες τους σε Λάρισα και Πετρούπολη αντίστοιχα. Ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή διαπιστώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει με μηνύματα αποχαιρετισμού από ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, καλλιτέχνες, φίλους και θαυμαστές. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο YouTube, όπου κάτω από τραγούδια και βίντεο του δημοφιλούς ερμηνευτή έχουν αναρτηθεί εκατοντάδες αποχαιρετιστήρια μηνύματα.

Την ίδια ώρα, καλλιτέχνες με προγραμματισμένες εμφανίσεις τις αμέσως επόμενες ημέρες προχωρούν σε αναβολές, ως ένδειξη πένθους για την απώλειά του.

Ο Θοδωρής Φέρρης μεταφέρει τη συναυλία στη Λάρισα

Ο Θοδωρής Φέρρης ανακοίνωσε ότι η sold out συναυλία του στην AEL FC Arena, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθεί και μεταφέρεται για τις 24 Σεπτεμβρίου, στον ίδιο χώρο. Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί θα ισχύσουν κανονικά.

Στο μήνυμά του ανέφερε:

«Φίλοι μου καλοί, η προγραμματισμένη συναυλία μας αύριο 10/9 στην Λάρισα, δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη. Η συναυλία θα διεξαχθεί στις 24/9 στην ίδια τοποθεσία (AEL FC Arena).

Τα εισιτήρια που έχουν αγοραστεί θα ισχύουν κανονικά. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο…».

«Μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος» – Το μήνυμα Οικονομόπουλου

Σε αναβολή της δικής του συναυλίας προχώρησε και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Η εμφάνιση στο Θέατρο Πέτρας, που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, μεταφέρεται για τις 25 Σεπτεμβρίου, ενώ και σε αυτή την περίπτωση τα εισιτήρια παραμένουν σε ισχύ.

Ο τραγουδιστής αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, γράφοντας:

«Με βαριά καρδιά σας ενημερώνω πως η αυριανή μου συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αναβάλλεται, για την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Ο αιφνίδιος χαμός του αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου, Γιώργου Μαζωνάκη, μας βρίσκει όλους σε βαθύ πένθος. Σας ζητώ συγγνώμη για την αναστάτωση, γνωρίζοντας πόσο περιμένατε αυτή τη βραδιά. Τα εισιτήρια σας παραμένουν έγκυρα».

Διαβάστε επίσης:

Πατούλης για θάνατο Μαζωνάκη: «Εύλογα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν» – Σε εξέλιξη έκτακτος έλεγχος από κλιμάκιο του ΙΣΑ στην κλινική

Κυψέλη: Εντοπίστηκαν και άλλα κόκαλα κοντά στο σημείο που βρέθηκαν χθες τα ανθρώπινα οστά

Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο με το λεωφορείο – Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί η 21χρονη που περίμενε στη στάση που έπεσε το όχημα