Εκρήξεις στο νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ

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Ένας δημοσιογράφος του κρατικού μέσου του Ιράν IRNA ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης, ότι μια δυνατή έκρηξη ακούστηκε πριν από λίγο στο νησί Κεσμ, που βρίσκεται στο Στενό του Ορμούζ.

«Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο ήχος προήλθε από τη θάλασσα ή εάν η έκρηξη σημειώθηκε εντός του Κεσμ», αναφέρει το IRNA.

Την ίδια ώρα, το πρακτορείο ειδήσεων Fars κάνει λόγο για αναφορές πολλαπλών εκρήξεων στην πόλη Σιρίκ και στην περιοχή της κομητείας Μινάμπ.

Το Fars επιβεβαίωσε επίσης τους ήχους εκρήξεων που ακούστηκαν στο νησί Κεσμ.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επικαλέστηκε την ανακοίνωση του Κυβερνείου της επαρχίας Hormozgan ότι οι ήχοι προέρχονταν από τη θάλασσα.

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