Η OpenAI λέει ότι έλυσε ένα από τα μαθηματικά «Προβλήματα της Χιλιετίας»

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Η OpenAI δήλωσε την Τρίτη ότι η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιεί έχει λύσει ένα από τα Προβλήματα της Χιλιετίας – επτά γνωστά δύσκολα και άλυτα ερωτήματα στα μαθηματικά που έχουν προβληματίσει ακόμη και τα πιο λαμπρά μυαλά του κόσμου.

Σε μια δημοσίευση των ευρημάτων της, η εταιρεία ανέφερε ότι ένα εσωτερικό μοντέλο, το οποίο δεν έχει δημοσιοποιηθεί, έλυσε το πρόβλημα Navier-Stokes.

Η εταιρεία δήλωσε ότι το μοντέλο της χρειάστηκε 88 ώρες για να λύσει το πρόβλημα και ότι χρησιμοποίησε έως και 10.000 «πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης» που εργάζονταν ταυτόχρονα.

«Αυτό το ορόσημο αντιπροσωπεύει ουσιαστικό έργο μαθηματικών και ερευνητών Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, δεν πρόκειται για κορύφωση, αλλά μάλλον για μια στιγμιαία χρονική στιγμή της προόδου στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης», έγραψε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Ωστόσο, η ανακοίνωση έχει προκαλέσει επίσης αναταραχή στην κοινότητα των μαθηματικών για έναν άλλο λόγο.

Το βράδυ πριν από την ανακοίνωση της OpenAI, ο καθηγητής μαθηματικών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, Tristan Buckmaster, εξέδωσε μια δήλωση λέγοντας ότι αυτός και ο ερευνητής της Anthropic, Levent Alpöge, εξέταζαν το πρόβλημα Navier-Stokes –– ένα αποκορύφωμα της εργασίας που ξεκίνησε πέρυσι – και είχαν χρησιμοποιήσει ένα μείγμα μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου του Codex της OpenAI.

Καθώς ετοιμάζονταν να δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους, λένε ότι επικοινώνησαν με ερευνητές του OpenAI –– και αργότερα έμαθαν ότι οι ερευνητές επρόκειτο να κάνουν μια παρόμοια ανακάλυψη.

«Θα ήθελα να είμαι σαφής σχετικά με αυτά που δεν ισχυρίζομαι», δήλωσε ο Buckmaster στη δήλωση. «Δεν έχω δει την απόδειξη του OpenAI. Δεν ξέρω τι έκανε το μοντέλο τους ή πώς. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα μας. Δεν κατηγορώ κανέναν για τίποτα».

Αντιμετωπίζοντας ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο το μοντέλο της OpenAI να είχε χρησιμοποιήσει την υπό εξέλιξη εργασία τους για να καταλήξει στο δικό του συμπέρασμα, η OpenAI αναγνώρισε ότι η εργασία της για την επίλυση του προβλήματος Navier-Stokes ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου, αφού άκουσε αυτό που αποκάλεσε φήμη για την επίλυση ενός ακόμη προβλήματος με το Βραβείο της Χιλιετίας.

Ανέφερε ότι οι εκπρόσωποί της είχαν πρόσβαση σε εργαλεία όπως η δυνατότητα ανάγνωσης από μια προσωρινά αποθηκευμένη έκδοση του διαδικτύου και η δυνατότητα εκτέλεσης κώδικα, αλλά ότι «δεν είδε κανένα από τα έργα τους με κανέναν τρόπο μέχρι να το δημοσιοποιήσουν» και «δεν έγινε πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα χρήστη για την επίλυση αυτού του προβλήματος».

Τα επτά «Προβλήματα της Χιλιετίας» επιλέχθηκαν από μέλη του Ινστιτούτου Μαθηματικών Clay του Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, ως μια συλλογή από τα πιο σημαντικά μαθηματικά ερωτήματα της νέας χιλιετίας.

Το 2000, καθιερώθηκε το Βραβείο Προβλημάτων της Χιλιετίας για να εμπνεύσει την εργασία για την επίλυση αυτών των σύνθετων προβλημάτων, προσφέροντας ένα βραβείο 1 εκατομμυρίου δολαρίων για την πρώτη σωστή λύση σε κάθε πρόβλημα.

Μόνο ένα πρόβλημα του Βραβείου Χιλιετίας έχει λυθεί επίσημα μέχρι στιγμής: η Εικασία του Πουανκαρέ, ένα θεώρημα σχετικά με το σχήμα των τρισδιάστατων χώρων.

Στην ανακοίνωση της Τρίτης, η OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να διεκδικήσει το Βραβείο της Χιλιετίας για το αποτέλεσμα.

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