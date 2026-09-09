Θεσσαλονίκη: Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο με το λεωφορείο – Σε χειρουργική επέμβαση θα υποβληθεί η 21χρονη που περίμενε στη στάση που έπεσε το όχημα

Takeaways by to pontiki AI Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή δύο λεωφορείων σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν όχημα του ΟΑΣΘ προσέκρουσε σε στάση και σε σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν για νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Μια 21χρονη γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι υπόλοιπες τρεις τραυματίες παραμένουν για παρακολούθηση χωρίς η κατάστασή τους να κρίνεται σοβαρή.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

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Μια γυναίκα, 21 ετών, είναι η πιο σοβαρά τραυματισμένη από το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όταν λεωφορείο του ΚΤΕΛ και λεωφορείο του ΟΑΣΘ συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα το ένα να πέσει πάνω στη στάση, ενώ οι υπόλοιπες τρεις τραυματίες βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου μεταφέρθηκαν.

Η 21 ετών γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα, είναι αιμοδυναμικά σταθερή και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση καθώς οι απεικονιστικές εξετάσεις έδειξαν σοβαρή εξάρθρωση στο πόδι. Η επέμβαση θα γίνει από ομάδα ειδικών: χειρουργών ορθοπαιδικών, αγγειοχειρουργών και πλαστικών χειρουργών. Παράλληλα, φέρει τραύματα στο κεφάλι και τη λεκάνη, τα οποία όμως δεν απαιτούν χειρουργική αντιμετώπιση.

Οι υπόλοιπες τρεις τραυματίες, ηλικίας 17, 50 και 62 ετών, φέρουν μεν τραύματα, αλλά η κατάστασή τους δεν κρίνεται σοβαρή. Θα παραμείνουν ωστόσο για νοσηλεία και παρακολούθηση στη Χειρουργική Κλινική.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα που τραυματίστηκε πιο σοβαρά και η 62χρονη περίμεναν στη στάση του λεωφορείου τη στιγμή του περιστατικού, ενώ η 50χρονη και η 17χρονη επέβαιναν στο λεωφορείο.

Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίο

Δύο λεωφορεία -ένα των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης και ένα του ΟΑΣΘ, εμπλέκονται στο τροχαίο ατύχημα με τις τέσσερις γυναίκες τραυματισμένες που σημειώθηκε γύρω στη μία μετά το μεσημέρι, στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, «λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, καθώς εκτελούσε δρομολόγιο της γραμμής 57, ενεπλάκη σε ατύχημα. Συγκεκριμένα, το λεωφορείο, που κατευθύνονταν στο κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση “Καν Καν”, όταν λεωφορείο του ΟΑΣΘ, έπεσε στο σκέπαστρο της στάσης, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν τέσσερα άτομα, που βρίσκονταν στο σημείο». Σημειώνεται ότι το λεωφορείο του ΟΑΣΘ, προσέκρουσε και στο σταθμευμένο λεωφορείο της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ.

Στο μεταξύ, οι τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης -οι δύο σε σοβαρή κατάσταση και οι δύο με πιο ελαφρά τραύματα.

«Ολη η στάση έπεσε πάνω σε κοπέλα» λέει μάρτυρας

Λεπτομερή και σοκαριστική περιγραφή του ατυχήματος με το λεωφορείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης έδωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Όπως περιέγραψε, λεωφορείο της γραμμής του ΟΑΣΘ καρφώθηκε πάνω στη στάση μετά από -όπως φαίνεται από τη δήλωση του μάρτυρα τουλάχιστον- λάθος εκτίμηση του οδηγού, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι, εκ των οποίων οι δύο σοβαρά.

«Το λεωφορείο της γραμμής 57 είχε σταματήσει για να κατέβουν οι επιβάτες στη στάση. Από πίσω ακολούθησε το λεωφορείο της γραμμής 28. Ξαφνικά μπήκε δεξιά για να κάνει στάση, αλλά φαίνεται ότι δεν υπολόγισε τη διαφορά που είχε με το πρώτο λεωφορείο και έτσι καρφώθηκε πάνω στη στάση. Είδαμε με τα μάτια μας όλη τη στάση κυριολεκτικά να πέφτει πάνω σε μια κοπέλα» περιέγραψε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Η ανακοίνωση του ΟΑΣΘ

Σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές βρίσκεται ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), για την παρακολούθηση της κατάστασης της υγείας των τεσσάρων ανθρώπων, που τραυματίστηκαν σήμερα, κατά τη διάρκεια τροχαίου ατυχήματος με την εμπλοκή λεωφορείου του. Παράλληλα, εκφράζει στην αμέριστη συμπαράστασή του στους τραυματίες και τις οικογένειές τους και εύχεται ταχεία επικοινωνία και ανάρρωση.

‘Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού, το τροχαίο συνέβη στις 12.55 το μεσημέρι, όταν ένα λεωφορείο της γραμμής 28 του ΟΑΣΘ, που κινείτο επί της οδού οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, έπεσε πάνω στη στάση «Καν – Καν» . Στο σημείο προπορευόταν αστικό λεωφορείο των ΚΤΕΛ.

«Απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησης του Οργανισμού και όλων των εργαζομένων είναι η κατάσταση της υγείας των τραυματιών (…) Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό διερευνώνται από την Τροχαία Θεσσαλονίκης, προς την οποία παρέχεται κάθε απαραίτητη συνεργασία για τη διευκόλυνση του έργου της. Η ασφάλεια των επιβατών και των πολιτών παραμένει η απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα του ΟΑΣΘ» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να καταλήξει σε στάση, σε ένα πολυσύχναστο σημείο, σπέρνοντας τον πανικό, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Η στάση του ΟΑΣΘ, «ΚΑΝ ΚΑΝ» έχει στην κυριολεξία διαλυθεί, όπως μαρτυρούν και οι εικόνες από το σημείο.

Συνεργεία βρίσκονται επί τόπου και συγκεντρώνουν τα συντρίμμια, ενώ θα ακολουθήσει και η μεταφορά του λεωφορείου, καθώς στην περιοχή έχει δημιουργηθεί έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

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