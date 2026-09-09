Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο έπεσε σε στάση – Tέσσερις τραυματίες, οι δυο σοβαρά (Video)

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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε, το μεσημέρι της Τετάρτης, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα λεωφορείο έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε στάση, με αποτέλεσμα άνθρωποι που περίμεναν στο σημείο να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ένα αστικό λεωφορείο που προπορευόταν χτυπήθηκε στο πίσω μέρος από δεύτερο λεωφορείο. Από τη σύγκρουση το πρώτο λεωφορείο έχασε την πορεία του και προσέκρουσε στη στάση, στην οποία εκείνη την ώρα περίμενε κόσμος.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Μια εκ των οποίων φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μια δεύτερη έχει τραυματιστεί σοβαρά με κατάγματα στα κάτω άκρα. Δύο ακόμα φέρουν πιο ελαφρά τραύματα. Οι τραυματίες διακομίζονται στο «Παπαγεωργίου».

Σύμφωνα με το thestival το σημείο κλήθηκε και η πυροσβεστική η οποία απεγκλώβισε μία γυναίκα, το πόδι της οποίας είχε εγκλωβιστεί κάτω από το λεωφορείο.

Στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής και της Τροχαίας, ενώ οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, διερευνώνται.

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