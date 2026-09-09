ΣΥΡΙΖΑ για Μετρό Θεσσαλονίκης: «Άργησε, κόστισε, έπληξε την πολιτιστική μας κληρονομιά»

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Τις παθογένειες και τις παραλείψεις του Μετρό Θεσσαλονίκης αναδεικνύουν σε βίντεο στα social media η Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου και οι Βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης, Γιάννης Αμανατίδης και Χρήστος Γιαννούλης.
«Πίσω από τις φιέστες και τις μισές αλήθειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τη μη διασύνδεση του Μετρό με το Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης», αναφέρουν
Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηλιτεύει εκ νέου το «έγκλημα σε βάρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με την απόσπαση και την επανατοποθέτηση των αρχαίων στον σταθμό Βενιζέλου», όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.
«Τέλος, η Πρόεδρος της Κ.Ο. και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδεικνύουν ότι μετά από μεγάλες καθυστερήσεις, αχρείαστες αποζημιώσεις που επιβάρυναν τους φορολογούμενους και με μία ολόκληρη πόλη να έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο, η δυτική πλευρά της πόλης ακόμα περιμένει την επέκταση του Μετρό», συνεχίζει.
«Γι’ αυτό, απέναντι στη λεηλασία των ζωών μας, των Δήμων μας, του Πολιτισμού μας: ΣΥΡΙΖΑ. Σταθερά, Αριστερά», είναι το μήνυμα της Ρένας Δούρου.
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