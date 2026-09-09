Michael Dell: Ο άνθρωπος που «έριξε» τον Τζεφ Μπέζος και μπήκε στην τριάδα των πλουσιότερων του κόσμου

Takeaways by to pontiki AI Ο Μάικλ Ντελ κατέλαβε την τρίτη θέση στη λίστα των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, καθώς η μετοχή της Dell Technologies σημείωσε ιστορικό υψηλό.

Η καθαρή περιουσία του επιχειρηματία ανήλθε στα 267,7 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τον συνιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έπειτα από σημαντική αύξηση.

Η ραγδαία άνοδος της μετοχής, που αγγίζει το 327% από την αρχή του έτους, οφείλεται στην ισχυρή ζήτηση για εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα, οδηγώντας τη διοίκηση στην αναθεώρηση των προβλέψεων για τα συνολικά ετήσια έσοδα.

Ο Μάικλ Ντελ διατηρεί επίσης πολυετείς σχέσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, συμμετέχοντας ενεργά σε συμβουλευτικά όργανα υψηλού επιπέδου για την τεχνολογία.

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Ο Μάικλ Ντελ ξεπέρασε την Τρίτη τον συνιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, στην κατάταξη δισεκατομμυριούχων του Forbes, καθώς η μετοχή της Dell Technologies έκλεισε σε ιστορικό υψηλό, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί των τελευταίων έξι μηνών.

Η εκτιμώμενη καθαρή περιουσία του Ντελ αυξήθηκε κατά 4,6 δισ. δολάρια, φτάνοντας τα 267,7 δισ. δολάρια στο κλείσιμο της αγοράς. Έτσι, ανέβηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην τρίτη θέση των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes.

Μπροστά του βρίσκονται ο συνιδρυτής της Alphabet, Λάρι Πέιτζ, με περιουσία 277,9 δισ. δολαρίων, και ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, με 942 δισ. δολάρια.

Ποιος είναι ο Μάικλ Ντελ

Ο Μάικλ Ντελ ίδρυσε την εταιρεία που εξελίχθηκε στη σημερινή Dell Technologies το 1984, σε ηλικία μόλις 19 ετών, ενώ ήταν πρωτοετής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας. Ξεκίνησε την επιχείρηση με κεφάλαιο μόλις 1.000 δολαρίων και εγκατέλειψε τις σπουδές του στο τέλος του πρώτου έτους για να αφοσιωθεί στην ανάπτυξή της.

Το 1992, σε ηλικία 27 ετών, έγινε ο νεότερος διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που είχε ενταχθεί στη λίστα Fortune 500. Το 2013 οδήγησε την Dell στην έξοδο από το χρηματιστήριο, ενώ το 2016 ακολούθησε η μεγάλη συμφωνία με την EMC και τη VMware. Η Dell Technologies επέστρεψε στις δημόσιες αγορές το 2018.

Παράλληλα, το 1998 δημιούργησε την MSD Capital, η οποία σήμερα ονομάζεται DFO Management και διαχειρίζεται τις επενδύσεις της οικογένειας Ντελ. Έναν χρόνο αργότερα ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του το Michael & Susan Dell Foundation, με φιλανθρωπική δραστηριότητα σε σειρά τομέων.

Οι σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Μάικλ Ντελ διατηρεί εδώ και χρόνια ανοιχτούς διαύλους με τον Ντόναλντ Τραμπ και τις κυβερνήσεις του. Ήδη από την πρώτη προεδρική θητεία Τραμπ συμμετείχε στο American Manufacturing Council, το συμβουλευτικό όργανο του Λευκού Οίκου για τη μεταποίηση, και το 2017 επέλεξε να παραμείνει σε αυτό ακόμη και όταν άλλοι επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων αποχώρησαν μετά τα γεγονότα στο Σάρλοτσβιλ.

Οι δεσμοί με τον Λευκό Οίκο ενισχύθηκαν στη δεύτερη θητεία Τραμπ. Τον Μάρτιο του 2026, ο Αμερικανός πρόεδρος διόρισε τον Ντελ στο Προεδρικό Συμβούλιο Συμβούλων για την Επιστήμη και την Τεχνολογία (PCAST), μαζί με κορυφαία ονόματα της τεχνολογίας όπως οι Μαρκ Ζάκερμπεργκ, Τζένσεν Χουάνγκ, Λάρι Έλισον και Σεργκέι Μπριν.

Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει και η απόφαση του Μάικλ Ντελ και της συζύγου του Σούζαν να διαθέσουν 6,25 δισ. δολάρια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών λογαριασμών για περίπου 25 εκατομμύρια παιδιά στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος που έγινε γνωστό ως «Trump Accounts». Ο ίδιος ο Ντελ, πάντως, έχει υποστηρίξει ότι η πρωτοβουλία δεν έχει κομματικό χαρακτήρα.

Σε ιστορικό υψηλό η μετοχή της Dell

Η μετοχή της Dell Technologies ενισχύθηκε κατά 1,9%, κλείνοντας στο ιστορικό υψηλό των 533,88 δολαρίων, ενώ νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε φτάσει έως τα 538,47 δολάρια.

Την ίδια ώρα, η εκτιμώμενη περιουσία του Τζεφ Μπέζος μειώθηκε κατά 1,4 δισ. δολάρια, στα 265,2 δισ. δολάρια, καθώς η μετοχή της Amazon υποχώρησε κατά 0,6%.

Η περιουσία του Ντελ έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, καθώς η εταιρεία του επωφελείται από την ισχυρή ζήτηση για εξοπλισμό τεχνητής νοημοσύνης.

Άνοδος 327% από την αρχή του έτους

Η μετοχή της Dell έχει εκτοξευθεί κατά 327% από την αρχή του έτους, όταν διαπραγματευόταν κοντά στα 128 δολάρια.

Ο Μάικλ Ντελ κατέχει περίπου το 40% της εταιρείας, ενώ σημαντικό μέρος της περιουσίας του βρίσκεται στην ιδιωτική επενδυτική εταιρεία DFO Management, η οποία επενδύει μεταξύ άλλων σε ξενοδοχεία και εταιρικές πιστώσεις υψηλής ρευστότητας.

Η άνοδος της περιουσίας του ακολούθησε την ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών της Dell, επιτρέποντάς του τους τελευταίους μήνες να ξεπεράσει τόσο τον συνιδρυτή της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, όσο και τον συνιδρυτή της Oracle, Λάρι Έλισον.

«Καύσιμο» η τεχνητή νοημοσύνη

Η Dell Technologies ανακοίνωσε για το δεύτερο τρίμηνο έσοδα 47 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 58% σε ετήσια βάση, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 7,04 δολάρια, τριπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Η δραστηριότητα της εταιρείας στους διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης κατέγραψε:

60,9 δισ. δολάρια σε παραγγελίες , επίδοση-ρεκόρ

, επίδοση-ρεκόρ 16,4 δισ. δολάρια σε έσοδα

Η ισχυρή ανάπτυξη και η «δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης», όπως τη χαρακτήρισε ο οικονομικός διευθυντής Ντέιβιντ Κένεντι, οδήγησαν την Dell Technologies να αυξήσει κατά 25 δισ. δολάρια την πρόβλεψή της για τα συνολικά έσοδα της χρήσης, στα 192 δισ. δολάρια.

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