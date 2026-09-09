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09.09.2026 12:56

Συνεχίζεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Βρετανίας: «Λυπηρά» τα μέτρα που ανακοίνωσε το Τελ Αβίβ λέει το Λονδίνο

09.09.2026 12:56
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Η πρωτοφανής διπλωματική ένταση μεταξύ Ισραήλ και Βρετανίας συνεχίζεται, καθώς ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ χαρακτήρισε σήμερα «λυπηρά» και «επιβλαβή» τα μέτρα που ανακοίνωσε σήμερα το Ισραήλ κατά του Λονδίνου.

Το υπουργείο Εξωτερικών χθες, απαντώντας στη χθεσινή απόφαση της Βρετανίας, του Καναδά και της Γαλλίας να απαγορεύσουν τις εισαγωγές προϊόντων από τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, προχώρησε σε αντίμετρα, αρχίζοντας από το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ και την επιβολή απαγόρευσης εισόδου στο ισραηλινό έδαφος για 12 Βρετανούς αξιωματούχους.

Ερωτηθείς σήμερα από τον ραδιοφωνικό σταθμό του BBC ο Μίλιμπαντ χαρακτήρισε τα μέτρα του Ισραήλ «λυπηρά» και «επιβλαβή», διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η βρετανική κυβέρνηση «περίμενε ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί».

Στην ερώτηση αν το Λονδίνο ήταν έτοιμο για την περίπτωση που το Ισραήλ ανακοίνωνε μέτρα που θα αφορούσαν το διμερές εμπόριο και τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, ο υπουργός Εξωτερικών σχολίασε: «είμαι πεπεισμένος ότι η συνεργασία μας με το Ισραήλ στον τομέα της ασφάλειας θα συνεχιστεί».

Παράλληλα ο Μίλιμπαντ απέρριψε τις επικρίσεις που διατύπωσε ο αρχιραβίνος Εφραίμ Μίρβις, ο οποίος χθες έκανε λόγο για μια «μαύρη ημέρα για τους Βρετανούς εβραίους» και για μια «καθαρά πολιτική στάση» η οποία μόνο «θα ενισχύσει τον εξτρεμισμό τον οποίο διατείνεται ότι πολεμά».

Τους τελευταίους μήνες έχουν σημειωθεί εμπρησμοί και σειρά άλλων επιθέσεων εναντίον χώρων που συνδέονται με την εβραϊκή κοινότητα στο Λονδίνο.

«Πρέπει να είναι εφικτό στην κοινωνία μας να υπερασπιστούμε τις βρετανικές αξίες της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας, να αντιταχθούμε στην καταπίεση και την αδικία και να το πράττουμε, όπως πιστεύω ότι το έπραξα χθες, με έναν τρόπο που καταδικάζει ξεκάθαρα τον αντισημιτισμό», υπογράμμισε ο Μίλιμπαντ.

Μεγαλώνει η λίστα των χωρών που θα επιβάλει περιορισμούς στο εμπόριο με το Ισραήλ

Εδώ και εβδομάδες οξύνεται η ένταση μεταξύ του Ισραήλ και ευρωπαϊκών χωρών, που έχουν αγανακτήσει από την αύξηση της βίας Ισραηλινών εποίκων εις βάρος Παλαιστίνιων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αλλά και με τα σχέδια της ισραηλινής κυβέρνησης να επεκτείνει τους οικισμούς στο παλαιστινιακό έδαφος που έχει υπό την κατοχή του από το 1967.

Εκτός από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τον Καναδά εννέα χώρες (Δανία, Ισπανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία και Σουηδία) επιβεβαίωσαν χθες «την πρόθεσή τους να επιβάλουν εθνικούς περιορισμούς στο εμπόριο προϊόντων με παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου οικισμούς και/ ή να στηρίξουν ευρωπαϊκούς περιορισμούς προς αυτή την κατεύθυνση», ή διευκρίνισαν ότι «εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να υιοθετήσουν τέτοιους περιορισμούς ή άλλα μέτρα σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες».

Οι εβραϊκοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη εξάγουν κυρίως αγροτικά προϊόντα από την κοιλάδα του Ιορδάνη, αλλά και κρασιά, καλλυντικά και διάφορα βιομηχανικά προϊόντα.

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