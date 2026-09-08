Πώς η σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με το Ισραήλ κατέρρευσε – Η άλλοτε ισχυρή συμμαχία, οι βρετανικές μετρήσεις και η χλεύη του Τελ Αβιβ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε εμπορικούς περιορισμούς στους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πυροδοτώντας έντονη αντίδραση από το Τελ Αβίβ, στο πιο πρόσφατο σημάδι, λένε ορισμένοι αναλυτές, ότι οι σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου-Ισραήλ βρίσκονται σε άλλη μια ύφεση.

Η Βρετανία είναι ένας από τους ισχυρότερους συμμάχους του Ισραήλ στη Δύση, αλλά από τότε που το Εργατικό Κόμμα επέστρεψε στην εξουσία μετά από περισσότερο από μια δεκαετία στην αντιπολίτευση, ορισμένες από τις πολιτικές αλλά και ρητορική της κυβέρνησης έχουν αλλάξει.

Όπως υπενθυμίζει το Al Jazeera, αφενός, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να διατηρεί διπλωματικούς δεσμούς και προμηθεύει ανταλλακτικά για τα F-35 μέσω του παγκόσμιου προγράμματος κοινής ωφέλειας στο οποίο έχει πρόσβαση το Ισραήλ. Αφετέρου, έχει αναστείλει ορισμένες άδειες εξαγωγής όπλων και καταδικάζει συχνότερα τη συμπεριφορά του ισραηλινού στρατού και των εποίκων.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ενόψει των γενικών εκλογών του 2024, ο τότε ηγέτης των Εργατικών Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Ισραήλ «έχει το δικαίωμα» να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στη Γάζα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον ραδιοφωνικό σταθμό LBC του Ηνωμένου Βασιλείου. Το σχόλιό του αναστάτωσε πολλούς και αργότερα ανακάλεσε την άποψή του, λέγοντας ότι πίστευε ότι το Ισραήλ είχε δικαίωμα στην «αυτοάμυνα».

Τον Μάιο του 2025, έγραψε ότι αντιτίθεται «έντονα» στην «επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα», σε κοινή επιστολή με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ, ο οποίος διορίστηκε υπό τον νέο πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι θα καθορίσει μέτρα για να αποτρέψει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε έργα όπως ο οικισμός E1 στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη. Αυτό έρχεται σε μια εποχή αυξανόμενης βίας εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Προφανώς, η ρητορική διαφέρει μεταξύ τους [των πρωθυπουργών του Ηνωμένου Βασιλείου], αλλά ουσιαστικά, το ισραηλινό καθεστώς λειτουργεί ακριβώς όπως λειτουργούσε, ανεξάρτητα από το αν ο Άντι Μπέρναμ ή ο [πρώην Συντηρητικός πρωθυπουργός] Ρίσι Σουνάκ ήταν στο τιμόνι», δήλωσε στο Al Jazeera η Ζένα Άγκα, αναλύτρια πολιτικής της Βρετανικής Παλαιστινιακής Επιτροπής.

«Βλέπουμε περισσότερο μια συνέχεια παρά μια ρήξη.»

Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη συχνά χλευάζουν τη Βρετανία, όπου η κοινή γνώμη στρέφεται ολοένα και περισσότερο κατά της καταπίεσης των Παλαιστινίων από το Ισραήλ.

Τον περασμένο μήνα, ο Νετανιάχου αποκάλεσε το Ηνωμένο Βασίλειο «Ισλαμική Δημοκρατία της Βρετανίας», σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, καθώς επέκρινε την κάλυψη του Ισραήλ από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Η απάντηση των Εργατικών στους παράνομους οικισμούς

Ενώ οι οικισμοί και τα φυλάκια είναι παράνομα βάσει του διεθνούς δικαίου, το έργο E1 θα δημιουργήσει έναν συνεχή διάδρομο οικισμών από τον μεγάλο οικισμό στο Ma’ale Adumim και άλλους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς έως την κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ – ουσιαστικά κόβοντας τη Δυτική Όχθη στη μέση.

Καταδικάζοντας το σχέδιο επέκτασης των οικισμών, ο Μίλιμπαντ δήλωσε: «Αυτή η κυβέρνηση δεν θα συναινέσει στην καταστροφή της λύσης των δύο κρατών».

H Άγκα είπε ότι ενώ η κίνηση για την επιβολή εμπορικών περιορισμών στους οικισμούς ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, ήταν το «ελάχιστο», ειδικά στο πλαίσιο της γενοκτονίας στη Γάζα.

«Αυτά είναι μέτρα που θα περιμέναμε να λάβει οποιαδήποτε κυβέρνηση σύμφωνα με το διεθνές νομικό πλαίσιο στο οποίο προσυπογράφει. Επομένως, δεν θα πρέπει να γιορτάζεται από αυτή την άποψη. Παρ’ όλα αυτά, είναι κάτι που η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έκανε και επομένως θα πρέπει να είναι ευπρόσδεκτο», δήλωσε στο Al Jazeera.

Εξήγησε ότι το κύριο ζήτημα είναι το πώς αυτές οι κυρώσεις θα λειτουργούσαν στην πραγματικότητα ή αν θα κατέληγαν σε «χαζομάρες και ρητορική καταδίκης αντί για έναν πραγματικό και ουσιαστικό αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ισραηλινή στρατιωτική κατοχή και επωφελείται από τον αποικισμό της παλαιστινιακής γης και εργασίας».

Ωστόσο, η κυβέρνηση Μπέρναμ, από τότε που ανέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο, θεωρείται ότι λαμβάνει πιο τολμηρά μέτρα απέναντι στο Ισραήλ.

Τον περασμένο μήνα, το Ηνωμένο Βασίλειο ενώθηκε με 21 χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδικάζοντας το έργο E1, καλώντας το Ισραήλ να «αποσύρει αμέσως αυτά τα σχέδια και να τερματίσει την επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη».

«Όχι μόνο θα μας απομακρύνουν από την ειρήνη, αλλά υπονομεύουν περαιτέρω τη διεθνή θέση του Ισραήλ», αναφέρει η δήλωση.

Υπό την ηγεσία του Στάρμερ, η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και ο Καναδάς επέβαλαν κυρώσεις σε έξι οντότητες και ένα άτομο τον Ιούνιο «που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση, την ενεργοποίηση και την άσκηση βίας των εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη», σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία επέβαλαν επίσης συντονισμένες κυρώσεις λίγο πριν από την ανακοίνωση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Αλλά όσοι συμπονούν τους Παλαιστίνιους πιστεύουν ότι ο Στάρμερ δεν πήγε αρκετά μακριά.

«Είναι σαφές ότι η Παλαιστίνη είναι ένα αποφασιστικό ζήτημα για το βρετανικό εκλογικό σώμα», δήλωσε η Άγκα. «Νομίζω ότι ο Άντι Μπέρναμ είναι οξυδερκής ως προς τις αλλαγές επί τόπου και το πώς αισθάνεται το βρετανικό κοινό».

Διαβάστε επίσης:

Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια: Τουλάχιστον 600 πτήσεις ακυρώθηκαν μετά από πρόβλημα του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Γιατί το Ισραήλ τάσσεται στο πλευρό της Αργεντινής στην αμφισβήτηση των βρετανικών διεκδικήσεων στα Φώκλαντ;

11η Σεπτεμβρίου: Ο Μαμντάνι δημοσιεύει χιλιάδες έγγραφα για το πώς οι κάτοικοι της Νέα Υόρκης παραπλανήθηκαν για την ποιότητα του αέρα κοντά στο σημείο μηδέν