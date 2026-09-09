Εντοπίστηκε τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη

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Το τέταρτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου για εφέτος καταγράφηκε στην Κρήτη και αφορά άνδρα 34ετών που διαμένει στη Νέα Αλικαρνασσό του Δήμου Ηρακλείου.

Ο 34χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ),καθώς εμφάνισε επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ δεν χρειάστηκε να εισαχθεί στη ΜΕΘ.

Ο γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι εφαρμόζεται το πρωτόκολλο που προβλέπει, μεταξύ άλλων, ιχνηλάτηση, ψεκασμούς και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων, σχολιάζοντας ότι ο ίδιος είναι αισιόδοξος για την πορεία των κρουσμάτων στο νησί.

«Είμαι αισιόδοξος πως θα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Παρά ταύτα, οι υπηρεσίες δημοσίας υγείας της Περιφέρειας Κρήτης είναι σε πλήρη ετοιμότητα και οι πολίτες, εφόσον εφαρμόσουν τα απλά μέτρα προστασίας και χωρίς πανικό, μπορούν να προστατευθούν και η επικίνδυνη περίοδος να λήξει ομαλά», τόνισε ο κ. Παπαδάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός ότι το τέταρτο κρούσμα αφορά κάτοικο στον αστικό ιστό αποτελεί διαφορά σε σχέση με τα άλλα κρούσματα, ωστόσο δεν αποκλείεται τελικά το μολυσμένο κουνούπι να τσίμπησε τον 34χρονο σε άλλη περιοχή. Ο κ. Παπαδάκης σημείωσε ότι στην περιοχή του Καρτερού -που έχει συνδεθεί και με άλλο κρούσμα- ο 34χρονος το τελευταίο διάστημα περνούσε αρκετές ώρες το απόγευμα ή και το βράδυ. «Υπό αυτή την έννοια, και χωρίς κανένα στιγματισμό της περιοχής, το πρωτόκολλο που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις θα αφορά και στην περιοχή του Καρτερού», κατέληξε ο γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης.

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