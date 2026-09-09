«Μετωπική» Κυρανάκη – Παπακωστοπούλου: «Δεν θα συζητήσουμε δημόσια τον μισθό μου» – «Ποιος σας προσέβαλε;»

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Συγκρούστηκαν on air ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Open, Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με θέμα τις αυξήσεις στους μισθούς που έχει φέρει η κυβέρνηση.
Η σύγκρουση άρχισε όταν ο Κ. Κυρανάκης ρώτησε τη δημοσιογράφο αν έχει δει αυξήσεις στις αποδοχές της από το 2019 ως σήμερα, και εκείνη να του λέει: «Είστε πολύ νέος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που να λένε ότι δεν βγαίνουν μέχρι τις 20 του μήνα. Έχει τύχει και σε εμάς να μην βγαίνουμε μέχρι τις 20 του μήνα. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ;» και τον γραμματέα της ΝΔ να ρωτά: «Σας έχει τύχει και εσάς αυτό;», με τον διάλογο να έχει ως εξής:
Ο Νίκος Σταβελάκης, επιχειρησε να αναλάβει… πυροσβεστικό ρόλο, λέγοντας ότι η συζήτηση γίνεται προσωπική, ωστόσο τα πνεύματα παρέμειναν οξυμένα:
Και οι τόνοι παρέμειναν στα… κόκκινα:
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