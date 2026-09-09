«Μετωπική» Κυρανάκη – Παπακωστοπούλου: «Δεν θα συζητήσουμε δημόσια τον μισθό μου» – «Ποιος σας προσέβαλε;»

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Συγκρούστηκαν on air ο γραμματέας της ΝΔ Κωνσταντίνος Κυρανάκης και η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής του Open, Κατερίνα Παπακωστοπούλου, με θέμα τις αυξήσεις στους μισθούς που έχει φέρει η κυβέρνηση.

Η σύγκρουση άρχισε όταν ο Κ. Κυρανάκης ρώτησε τη δημοσιογράφο αν έχει δει αυξήσεις στις αποδοχές της από το 2019 ως σήμερα, και εκείνη να του λέει: «Είστε πολύ νέος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που να λένε ότι δεν βγαίνουν μέχρι τις 20 του μήνα. Έχει τύχει και σε εμάς να μην βγαίνουμε μέχρι τις 20 του μήνα. Δεν σας έχει τύχει και εσάς ποτέ;» και τον γραμματέα της ΝΔ να ρωτά: «Σας έχει τύχει και εσάς αυτό;», με τον διάλογο να έχει ως εξής:

Παπακωστοπούλου: Ναι, γιατί; Νομίζετε ότι έχω υπέρογκους μισθούς;

Κυρανάκης: Ο μισθός σας αυξήθηκε από το 2019 μέχρι σήμερα ή όχι;

Παπακωστοπούλου: Ο μισθός είναι ίδιος από όταν ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό θα αναλύσουμε; Εργάζομαι 31 χρόνια, εάν δεν με βοηθούσε ο σύζυγος, δεν θα έβγαινα.

Κυρανάκης: Αυξήθηκε; Άλλο ρωτάω. Από το 2019 μέχρι σήμερα αυξήθηκε;

Παπακωστοπούπουλου: Δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια ο μισθός μου.

Κυρανάκης: Όχι, στα 31 χρόνια. Από το 2019 μέχρι σήμερα αυξήθηκε ή μειώθηκε;

Παπακωστοπούλου: Από τότε που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50;

Κυρανάκης: Γιατί με πάτε στο παρελθόν;

Ο Νίκος Σταβελάκης, επιχειρησε να αναλάβει… πυροσβεστικό ρόλο, λέγοντας ότι η συζήτηση γίνεται προσωπική, ωστόσο τα πνεύματα παρέμειναν οξυμένα:

Παπακωστοπούλου: Ο κύριος Κυρανάκης την κάνει προσωπική και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας ανταπαντήσω.

Κυρανάκης: Ποιος σας προσέβαλε;

Παπακωστοπούλου: Είμαι πολύ ευγενής μαζί σας τόση ώρα.

Κυρανάκης: Με ρωτήσατε για τον δικό μου κύκλο.

Παπακωστοπούλου: Εγώ θα σας πω για το δικό μου κύκλο, που θεωρώ ότι είναι κοινοί, ότι κάποιες φορές 20 του μήνα ξεμένουμε.

Και οι τόνοι παρέμειναν στα… κόκκινα:

Παπακωστοπούλου: Εμένα δεν μου αρέσουν οι προσβολές.

Κυρανάκης: Ποια ήταν η προσβολή;

Παπακωστοπούλου: Δεν θα συζητήσουμε δημόσια τον μισθό μου. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκέρτσο και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.

Κυρανάκης: Μπορώ να καταλάβω ποια είναι η προσβολή ακριβώς;

Παπακωστοπούλου: Δεν έχουν καταλάβει οι τηλεθεατές. Δεν θα απολογηθώ για τον μισθό, για τον οποίο δουλεύω, στον κύριο Κυρανάκη.

Κυρανάκης: Ξέρετε τι καταλαβαίνω; Ότι δεν θέλει να απαντήσει και δεν με αφήνει να απαντήσω και εγώ. Μου έθεσε ένα προσωπικό ερώτημα.

Παπακωστοπούλου: Ρωτήσατε τον μισθό μου, περάστε από το λογιστήριο μετά να τον μάθετε. Δεν είναι τόσο υψηλός όσο πιστεύετε. Δεν έχω πρόβλημα να δημοσιοποιήσω τον μισθό μου, εάν αφορά τον κόσμο, αλλά δεν τον αφορά.

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