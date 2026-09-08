Μικρή ανοδική τάση της τηλεθέασης τη Δευτέρα (7/9)- Πρώτο το «Στο παρα 5»

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Έπειτα από καιρό στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο της Nielsen εμφανίστηκαν εκπομπές με επιδόσεις άνω του 5%, ένδειξη ότι οι τηλεοπτικές συνήθειες σιγά σιγα μεταβάλλονται και απομακρύνονται από εκείνες του καλοκαιριού.

Το επεισόδιο της σειράς «Στο παρα 5» ήταν πρώτη επιλογή των τηλεθεατών τη Δευτέρα (7/9) με δεύτερη αλλά και τρίτη τα επεισόδια της σειράς «Το σόι σου».

Ενδεικτικό της «κόντρας» που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο σειρών, του Mega και του Alpha, αντιστοίχως, είναι το στοιχείο ότι το επεισόδιο που ήταν ταυτόχρονα στον «αέρα» με το «Στο παρα 5» είχε λιγότερη τηλεθέαση, από το επεισόδιο της σειράς που προηγήθηκε και είχε διαφορετικό ανταγωνισμό.

Δυναμικό comeback στις διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης έκανε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» και ξανά στη μέση της 10αδας πλασαρίστηκε το μεσημεριανό δελτίο του ΣΚΑΪ που είχε επίδοση σχεδόν ίδια με το επεισόδιο της σειράς «Είσαι το ταίρι μου».

Το «Live news» παρέμεινε στο Top 10 με πλασάρισμα στην έβδομη θέση, ενώ μόλις τρείς εκπομπές πέρασαν στην sort list της Nielsen με τηλεθέαση κάτω του 4%, όταν πριν από μια εβδομάδα ήταν έξι στις 10.

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