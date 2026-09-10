Τσίπρας: Τα βασικά πολιτικά μηνύματα της συνέντευξης Τύπου, το πρόβλημα με την «πατριωτική εισφορά» και ο «πάγος» στη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην προσπάθεια να εξηγήσει το σχέδιό του για τη χώρα και το γιατί ζητάει από τους πολίτες «δεύτερη ευκαιρία» επικεντρώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την χθεσινή, σχεδόν τετράωρη, συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, μία εβδομάδα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης.

Ως προς τα πολιτικά μηνύματα εμφανίστηκε συγκρατημένος, δεν έδωσε «ειδήσεις», για παράδειγμα σε σχέση με ζητήματα που απασχολούν τις πολιτικές και δημοσιογραφικές συζητήσεις, αν δηλαδή θα δώσει θέση στα ψηφοδέλτια του κόμματός του σε εν ενεργεία βουλευτές που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε έθεσε εκλογικό πήχη, μάλλον εύλογα, καθώς ουσιαστικά η προεκλογική κούρσα τώρα ξεκινά και θα είναι μαραθώνια, με την ΕΛ.Α.Σ. να έχει μπροστά της το στοίχημα του να «τρυπήσει» το δημοσκοπικό ταβάνι των σημερινών ποσοστών της 15% – 17%.

Κι ακόμα, δεν «τράβηξε το αυτί» στελεχών του για τις γκάφες στις οποίες υπέπεσαν τις τελευταίες μέρες, μιλώντας για «λάθη» τα οποία διέκρινε από τις «προσωπικές στρατηγικές» τις οποίες είπε πως ανέχτηκε στο παρελθόν, και διεμήνυσε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί.

Διαφώνησε κάθετα πάντως με τον Γιώργο Σιακαντάρη – το οποίο ουσιαστικά «άδειασε» – σε σχέση με την ανάρτησή του για τη συνεργασία σοσιαλδημοκρατίας και δεξιάς με στόχο να αποτρέψουν την ακροδεξιά. Είπε πως το μόνο που δεν πρέπει να γίνει είναι η συνεργασία των δύο, και τάχθηκε υπέρ των διακριτών πόλων: «πρέπει να υπάρχουν δύο διακριτοί, ανταγωνιστικοί πολιτικοί πόλοι προκειμένου να μην αισθάνονται οι πολίτες ότι “όλοι το ίδιο είναι”» κι επομένως δεν αλλάζει τίποτα όποιος και να κυβερνά.

«Αν λάβουμε την πρώτη εντολή θα εξαντλήσουμε την προσπάθεια για σχηματισμό κυβέρνησης»

Ως προς τις πολιτικές και στρατηγικές στοχεύσεις της επιστροφής του στο πολιτικό σκηνικό και της δημιουργίας της ΕΛ.Α.Σ. είπε πως εμφανίστηκε στο πολιτικό σκηνικό γιατί είδε κενό, γιατί δεν υπήρχε κάποιος που να μπορεί να νικήσει τον Μητσοτάκη και γιατί στοχεύει στην συγκρότηση προοδευτικού πόλου για την ισορροπία του πολιτικού συστήματος και ταυτόχρονα με την αξίωση να κυβερνήσει για να εφαρμόσει το σχέδιό του, όχι να καταγράψει ένα ποσοστό. «Στόχος μου», είπε αποφεύγοντας όπως προαναφέρθηκε να θέσει εκλογικό πήχη, «δεν είναι το 18%, το 17%, το 15% ή το 20%» αλλά «να ηττηθούν στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές».

Για την περίπτωση που, στις προσεχείς κάλπες, κανένα κόμμα δεν εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, αλλά η ΕΛΑΣ λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, τόνισε πως αν το κόμμα του λάβει την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα να σχηματίσει κυβέρνηση, αλλά αν δεν υπάρξει αυτή η δυνατότητα «θα πάμε σε δεύτερες εκλογές» οι οποίες τόνισε, «δεν είναι και καμιά καταστροφή» άλλωστε και ο πρωθυπουργός τις έχει προεξοφλήσει.

Οι σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ και το «όχι» σε πρωθυπουργό κοινής αποδοχής

Ρωτήθηκε και για τις σχέσεις με το ΠΑΣΟΚ και πώς αυτές θα επηρεάσουν την προοπτική μετεκλογικής συνεργασίας και απάντησε πως με τη Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι αντίπαλοι, αλλά ανταγωνιστές, «πιστεύουμε ότι δε μπορεί να τα καταφέρει και γι’ αυτό υπάρχουμε». Φάνηκε να της ρίχνει τις ευθύνες για τους υψηλούς τόνους στη μεταξύ τους σχέση λέγοντας ότι ο Μητσοτάκης επιχαίρει όταν φαίνεται ότι τσακώνονται, και κάποια στελέχη που υψώνουν ακραία τους τόνους εξυπηρετούν τον πρωθυπουργό. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς να ξεχωρίσει κάποια περίπτωση είπε αν έρθει εκείνη η ώρα θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης και «αν υπάρξει ανταπόκριση θα υπάρξει κυβέρνηση». Στο ερώτημα πάντως για «πρωθυπουργό κοινής αποδοχής» είπε πως «τους πρωθυπουργούς τους επιλέγει ο λαός και όχι ταπαρασκήνια».

Η δεύτερη ευκαιρία για τη χώρα αλλά και για τον Τσίπρα: «Συγκυβέρνησα με την τρόικα, ποια ήταν η πρώτη ευκαιρία;»

Στο ερώτημα γιατί οι πολίτες να του δώσουν δεύτερη ευκαιρία είπε «δε ζητώ ευκαιρία για μένα, αλλά για τη χώρα», διότι «δεν πιστεύω ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να είναι μια χώρα όπου οι ανισότητες διευρύνονται και βυθίζεται στη διαφθορά». Από την άλλη τοποθετήθηκε και προσωπικά, καθώς όπως είπε «η πρώτη μου ευκαιρία δεν ήταν ευκαιρία» καθώς δεν μπορούσε να κυβερνήσει με «λυμένα τα χέρια». «Συγκυβέρνησα με την τρόικα, ποια ήταν η ευκαιρία; Κυβερνήσαμε με το λουρί στο σβέρκο» είπε. Και πρόσθεσε πως ζητά δεύτερη ευκαιρία για να αποδείξει ότι μπορεί να μοιράσει όχι τα βάρη όπως την πρώτη φορά, αλλά τον πλούτο, εν τέλει «ζητώ μια ευκαιρία να αποδείξω ότι υπάρχει εναλλακτικός δρόμος για τη χώρα, που μπορεί να είναι ωφέλιμος για όλους και σε κάθε περίπτωση αφορά όχι μόνο τους αριστερούς αλλά τους δημοκρατικούς πολίτες».

Είπε δε, πως χρειάζεται πολιτική αλλαγή διότι «η επανεκλογή Μητσοτάκη δεν έχει να φέρει τίποτα καινούριο, τι δεν κατάφερε να κάνει αυτά τα 7 χρόνια και θα το κάνει αν συμπληρώσει 12;».

Σχέδιο με όραμα για την επόμενη 10ετία vs παροχολογίας

Σε σχέση με το σχέδιο που προτείνει, ο Αλέξης Τσίπρας λέγοντας ότι «προτείνω σχέδιο όχι μέτρα» θέλησε να αναδείξει ότι, σε αντίθεση με τον Μητσοτάκη που έκανε «παροχολογία» όπως υπονόησε, ο ίδιος έχει όραμα για το πώς θα πρέπει να είναι η χώρα την επόμενη δεκαετία, από το πώς θα δημιουργείται ο πλούτος, τι θα παράγει η χώρα και πώς αυτός ο πλούτος θα διανέμεται δίκαιο, έως την ποιότητα του επιπέδου ζωής των πολιτών.

Για το αν αυτό το σχέδιο είναι αριστερό ή κεντρώο πρόταξε το ότι έχει «κοινωνικό πρόσημο» και προτεραιοποιεί τις ανάγκες της κοινωνίας, ενώ είπε πως σημασία έχει το να μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά.

Όσον αφορά τις επιμέρους εξαγγελίες της περασμένης εβδομάδας, είπε πως θεωρεί ότι αυτές μπορούν να αντιμετωπίσουν την σημερινή κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, και να επιφέρουν τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν και φάνηκε να παραδέχεται ότι δεν θα αντιμετωπιστεί οριστικά το θέμα της ακρίβειας. Μάλιστα έκανε λόγο για «αόρατο μνημόνιο»: «Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν γιατί οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις δηλώνουν ότι είχαν περισσότερα, παρότι ήμασταν στα μνημόνια ακόμα. Και είμαστε 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια, αλλά αυτά εδώ που σας περιγράφω, είναι ένα αόρατο μνημόνιο. Που πηγαίνει στην αισχροκέρδεια, στις τσέπες των καρτέλ, γιατί καρτέλ έχουμε παντού».

Ρωτήθηκε σε σχέση με το γεγονός ότι δεν πρότεινε επαναφορά 13ης σύνταξης και απάντησε πως είναι, υπό την έννοια ότι το 2019 «δεν είχαμε 40% του θέμα διαφορετικών προτεραιοτήτων σήμερα εισοδήματος να πηγαίνει στη στέγη. Δεν είχαμε δασκάλους και καθηγητές να βάζουν από την τσέπη τους για να πάνε στην επαρχία για να κάνουν μάθημα», ούτε «είχαμε αυτή την κατάρρευση στα νοσοκομεία» με «γιατρούς και νοσηλευτές να παραιτούνται». «Δεν είχαμε αυτή την εικόνα της ακρίβειας στο σούπερ μάρκετ» ή με τους λογαριασμούς του ρεύματος, που έχουν αυξηθεί 50%. Είπε δε πως αυτή η προτεραιοποίηση βασικών αναγκών ενεργών τμημάτων της κοινωνίας, είναι «αριστερή».

Η πατριωτική εισφορά, το περιουσιολόγιο και ο Πικετί

Σε ό,τι αφορά την περιώνυμη «πατριωτική εισφορά» ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε να χαμηλώνει τις προσδοκίες, δείχνοντας πως είναι μια πρόταση που έχει δρόμο, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί λόγω απουσίας στοιχείων ελλείψει περιουσιολογίου. Παρέπεμψε στη διεθνή συζήτηση σε ΗΠΑ και Ευρώπη, για το πώς θα φορολογηθούν οι πλούσιοι όταν «το κεφάλαιο έχει διεθνοποιηθεί και έχει βρει καινούριους και παγκόσμιους τρόπους να αναπαράγεται, ενώ η φορολογία έχει μείνει σε εθνικό επίπεδο». Μέρος αυτή της συζήτησης είναι, όπως είπε ότι δεν μπορείη ανισότητα να διευρύνεται, διότι θα πάμε σε μια κοινωνία που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις εξέγερσης. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα είπε, πως δεν μπορεί να δώσει ακριβείς αριθμούς για το ποιο είναι το μέγεθος της περιουσίας του ισχυρότερου 1% στη χώρα μας που είπε πως θα φορολογήσει με 1%.

Έδωσε μια εικόνα των εκτιμήσεων που υπάρχουν είτε με βάση τα στοιχεία από τον ΕΝΦΙΑ είτε με βάση τα στοιχεία από τις καταθέσεις «αλλά προφανώς – το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω. Γι’ αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο». Ανέφερε πως υπάρχουν αναλύσεις, και βιβλιογραφία, και παρέπεμψε και στον Τομά Πικετί, και το World Inequality Lab (του οποίου είναι συνιδριτής) «το οποίο κάνει μια προσπάθεια καταγραφής του παγκόσμιου πλούτου, και έχει εκτιμήσει ότι στην Ελλάδα ο πλούτος του πλουσιότερου 1% είναι περίπου 200 δισεκατομμύρια ευρώ». Αντιστοίχως, «σοβαροί παράγοντες στη χώρα, και η εγχώρια βιβλιογραφία, στελέχη τραπεζικά, οικονομολόγοι, έχουν εκτιμήσει αυτόν τον πλούτο στα 350 δις». Πάντως, αθροιστικά, είπε, «οι καταθέσεις και η ακίνητη περιουσία του 1% είναι στα 175 δισεκατομμύρια» αν λάβει κανείς υπόψη τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, του ΤΕΚΕ, «τα οποία δείχνουν ότι το 1% των ισχυρότερων καταθετών έχει το 46% των καταθέσεων στη χώρα».

Ισραήλ: «Θα επανεξέταζα τη στρατηγική σχέση» – Διαχώρισε την αγορά της Ασπίδας του Αχιλλέα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η στάση σε σχέση με το Ισραήλ, καθώς ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διακυβέρνησή του προχώρησε κι ενίσχυσε τη στρατηγική συνεργασία, τώρα όμως πήρε αποστάσεις.

Είπε λοιπόν, πως θα επανεξέταζε αυτή τη στρατηγική σχέση «όσο η κυβέρνηση του Ισραήλ ακολουθεί αυτή τη γενοκτονική πολιτική παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο». «Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα οφέλη που μας δίνει η στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ» είπε αιτιολογώντας αυτή τη στροφή, προσθέτοντας όμως ότι αυτά είναι λιγότερα σε σχέση με το κόστος «του να είμαστε ο πιο στενός στρατηγικός εταίρος μιας χώρας που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», κάτι που, είπε ουσιαστικά, δεν μπορούμε να δεχτούμε ως χώρα, όταν εκεί βασίζει η Ελλάδα τα επιχειρήματά της έναντι της Τουρκίας.

Σε ερώτηση για την Ασπίδα του Αχιλλέα, απάντησε πως θεωρεί ότι είναι διαφορετικής τάξης ζήτημα. Ανέφερε χαρακτηριστικά: πως στο πλαίσιο αυτής της επανεξέτασης της στρατηγικής σχέσης με το Ισραήλ, θα αναζητούσε το αντίστοιχο οπλικό σύστημα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. «Αν δεν το έβρισκα όμως και τα γενικά επιτελεία λένε ότι είναι απαραίτητο θα το έπαιρνα» από το Ισραήλ. «Εδώ παίρνουμε οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ, συμφωνούμε με όλα όσα κάνουνε;» ανέφερε. Σε σχέση με τον έλεγχο της αρχιτεκτονικής του συστήματος από τον ισραήλ όμως είπε πως χρειάζεται η κυβέρνηση να αποσαφηνίσει την κατάσταση διότι είναι θέμα κυριαρχίας: «Ο πηγαίος κώδικας είναι ένα κρίσιμο θέμα που ανέκυψε την περασμένη Κυριακή με τη συνέντευξη του επικεφαλής του αντιπυραυλικού συστήματος του Ισραήλ που ανέφερε ότι η αρχιτεκτονική του συστήματος, ο πηγαίος κώδικας θα παραμείνει στο Ισραήλ, μετά διαψεύστηκε. Δεν μας έχει κάνει σοφότερους αυτή η διάψευση. Πρέπει να αποσαφηνιστεί. Είναι ζήτημα κυριαρχίας, ότι όταν παίρνεις ένα αμυντικό οπλικό σύστημα πρέπει να ελέγχεις εσύ πώς λειτουργεί αλλιώς δεν αγοράζεις, νοικιάζεις, κάνεις λίζινγκ».

Για το αν θα εκτελούσε το ένταλμα σύλληψης του Μπ. Νετανιάχου, τοποθετήθηκε πολύ προσεκτικά, λέγοντας τα εξής: «Η Ελλάδα είναι μια ευνομούμενη δημοκρατία που σέβεται τη δικαιοδοσία όλων των διεθνών οργανισμών, σέβεται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου και άρα όσο είναι σε ισχύ το ένταλμα σύλληψης του πρωθυπουργού του Ισραήλ, είναι σαφές ότι τόσο στην Ελλάδα όσο και σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα αυτό το ένταλμα ενεργοποιείται αυτόματα όχι από την κυβέρνηση της Ελλάδας». Επιπλέον, άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνηση κινείται εντός αυτού του πλαισίου, λέγοντας: «Έχω την υπόνοια ότι μάλλον θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στην ισραηλινή πλευρά για αυτό δεν έχει υπάρξει κάποια επίσκεψη Νετανιάχου στη χώρα μας από τότε που τέθηκε σε ισχύ».

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Μητσοτάκη – Μακρόν: Στο επίκεντρο οι διεθνείς εξελίξεις, η υλοποίηση του GSI και η απαγόρευση πρόσβασης παιδιών στα social media

Μαρινάκης για τη συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα: «Παραμένει σταθερά ίδιος και απαράλλαχτος»

Τσίπρας για Σιακαντάρη: Με κοινή επιλογή δεν είναι στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. – Πρέπει να υπάρχουν διακριτοί, ανταγωνιστικοί πόλοι για να αποτραπεί το αυγό του φιδιού