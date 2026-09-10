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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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10.09.2026 09:14

Στη Θεσσαλονίκη Κουτσούμπας, Κωνσταντοπούλου, Καρυστιανού, Νατσιός και Πράσινοι-Οικολόγοι για τη ΔΕΘ

10.09.2026 09:14
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  • Πολιτικοί αρχηγοί συγκεντρώνονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να παρουσιάσουν τις θέσεις και τις προτάσεις των κομμάτων τους.
  • Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει για τις πολιτικές εξελίξεις και την κυβερνητική οικονομική πολιτική στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης.
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για να παρουσιάσει προτάσεις και λύσεις στα προβλήματα των πολιτών.
  • Η Μαρία Καρυστιανού από το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του φορέα της στην αίθουσα Γερμανός.
  • Συνεντεύξεις τύπου θα παραχωρήσουν επίσης ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη Δημήτρης Νατσιός και εκπρόσωποι από τους Πράσινους – Οικολογία.

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«Παρέλαση» πολιτικών αρχηγών σήμερα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη ΔΕΘ.

Στην πόλη θα βρεθεί σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ θα μιλήσει στις 19.30, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» για τις πολιτικές εξελίξεις, την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τις προτάσεις του ΚΚΕ.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλουθα παραχωρήσει, σήμερα, Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12.00 το μεσημέρι τη Συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης.

Σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος σημειώνεται: «Η φετινή παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί 10 χρόνια από την πρώτη της συμμετοχή στη ΔΕΘ με την ιδιότητα της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, με σταθερή και ενεργή παρέμβαση στα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία και τη χώρα.

Φέτος, η Πλεύση Ελευθερίας επιλέγει να μιλήσει για τις λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι όλων των ηλικιών στη χώρα μας».

Σύμφωνα με την Πλεύση Ελευθερίας, «η Ζωή Κωνσταντοπούλου θα παρουσιάσει τις συγκεκριμένες και επικαιροποιημένες προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες, αλλά και τις συγκεκριμένες, απτές λύσεις που απαιτούνται και που η Πλεύση Ελευθερίας θα εγγυηθεί την εφαρμογή τους.

Για άλλη μια φορά, η Πλεύση Ελευθερίας υπόσχεται και θα πραγματοποιήσει μια Συνέντευξη Τύπου διαφορετική και βαθιά ουσιαστική, για τους πολίτες, για τη χώρα, για τη δημοκρατία».

Παράλληλα σήμερα στις 17:30 στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η Πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, θα παρουσιάσει στην αίθουσα Γερμανός της ΔΕΘ το πρόγραμμα και τις βασικές προτάσεις του Κινήματος.

Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, αλλά και οι «Πράσινοι – Οικολογία».

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