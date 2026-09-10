Κόνιτσα: Για 11η ημέρα η μάχη με τη φωτιά

Takeaways by to pontiki AI Η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας συνεχίζεται για ενδέκατη ημέρα, με την εικόνα να παρουσιάζει σημαντική βελτίωση λόγω της πρόσφατης βροχόπτωσης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τον εντοπισμό τυχόν αναζωπυρώσεων, καθώς το πύρινο μέτωπο δεν απειλεί πλέον κατοικημένες περιοχές της πόλης.

Η πυρκαγιά, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από πτώση κεραυνού στις 31 Αυγούστου, δυσκόλεψε το έργο των αρχών λόγω του δύσβατου ανάγλυφου της περιοχής.

Η διοργάνωση του αγώνα KONITSA RACE 3 ακυρώθηκε οριστικά λόγω των σοβαρών περιβαλλοντικών ζημιών που προκλήθηκαν στο δασικό οικοσύστημα από την πολυήμερη φωτιά.

Οι τοπικές αρχές εξετάζουν ήδη τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης και τη δημιουργία υποδομών για την ευκολότερη πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων σε τέτοιες περιοχές στο μέλλον.

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Στην ενδέκατη ημέρα μπαίνει σήμερα η επιχείρηση για την πλήρη κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Τραπεζίτσα της Κόνιτσας, με την εικόνα να είναι πλέον σαφώς καλύτερη μετά και τη βροχή που εκδηλώθηκε στην περιοχή το απόγευμα της Τετάρτης.

Η βροχόπτωση αποτέλεσε σημαντική βοήθεια για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, περιορίζοντας τη θερμική δραστηριότητα και τις διάσπαρτες εστίες που εξακολουθούσαν να καίνε μέσα στο δύσβατο δασικό ανάγλυφο.

Παρά τη βελτίωση, οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν σημεία που μπορούν να προκαλέσουν νέα αναζωπύρωση.

Το πύρινο μέτωπο έχει πλέον απομακρυνθεί από την πόλη της Κόνιτσας και δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο, ενεργές εστίες παρέμεναν σε ιδιαίτερα δύσβατα σημεία πάνω από το Ασπρόχωμα και προς τη χαράδρα του Αώου.

Η μορφολογία της Τραπεζίτσας αποτέλεσε από την πρώτη ημέρα έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Απότομες πλαγιές, πυκνή βλάστηση και βαθιές χαράδρες δεν επέτρεπαν σε πολλά σημεία την προσέγγιση πυροσβεστικών οχημάτων, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρος της προσπάθειας να στηριχθεί στα πεζοπόρα τμήματα και στα εναέρια μέσα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 31 Αυγούστου και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, πιθανότερη αιτία θεωρείται η πτώση κεραυνού. Οι ισχυροί άνεμοι που ακολούθησαν, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αναζωπυρώσεις, οδήγησαν στην εξάπλωση της φωτιάς βαθύτερα στο δασικό οικοσύστημα.

Με τη φωτιά να περνά πλέον στη φάση της οριστικής κατάσβεσης, το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη ημέρα και στην περιβαλλοντική αποτίμηση.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για τις παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν, αλλά και για τη δημιουργία ελεγχόμενων προσβάσεων σε δύσβατες δασικές περιοχές, ώστε να είναι ευκολότερη η επέμβαση των επίγειων δυνάμεων σε αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Η πολυήμερη πυρκαγιά είχε επίσης ως αποτέλεσμα την οριστική ακύρωση του φετινού KONITSA RACE 3, με τους διοργανωτές να επικαλούνται τις σοβαρές ζημιές που έχει υποστεί ο φυσικός πλούτος της περιοχής

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