Γιώργος Μαζωνάκης: Όταν η μητέρα του χόρεψε ζεϊμπέκικο σε συναυλία του (Video)

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Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή κάνει τον γύρο του διαδικτύου μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Πρόκειται για ένα βίντεο που είχε καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2022, όταν σε συναυλία του στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας κάλεσε τη μητέρα του στη σκηνή για να χορέψει.

Συγκεκριμένα, την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Ώρες Μικρές», διέκοψε για λίγο τη ροή της συναυλίας και ζήτησε από τον πατέρα του να φέρει τη μητέρα του κοντά του, ώστε να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο.

«Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας πω ότι η μάνα μου σήμερα έχει γιορτή. Θα την παρακαλέσω αν γουστάρει, γιατί αν δεν γουστάρει θα με βρίζει κιόλας, να τη φέρει ο πατέρας μου να χορέψει ένα ζεϊμπέκικο. Κλειώ, γουστάρεις;» είχε πει ο Γιώργος Μαζωνάκης, με τη μητέρα του να δέχεται την πρόσκλησή του γιου της.

Στο στιγμιότυπο, ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται να κάθεται γονατιστός μπροστά της, τραγουδώντας, ενώ εκείνη χόρευε το ζεϊμπέκικο που της αφιέρωσε.

Η εικόνα αυτή είχε συγκινήσει ιδιαιτέρως το κοινό, που βλέποντας τη στιγμή, ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Παρακολουθήστε στο 1:55

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