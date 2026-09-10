Πτώση Phantom: Οδύνη και συγκίνηση στην κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια στον Πύργο (video/photos)

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Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Πύργο η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του F-4 Phantom στην Τανάγρα.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στην κεντρική πλατεία του Πύργου, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολίτες έχουν συγκεντρωθεί για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον επισμηναγό.

Η κηδεία του Γιάννη Μπλέσια ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί, ενώ μετά την εξόδιο ακολουθία θα ακολουθήσει η ταφή του στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου.

Στην εξόδιο ακολουθία παρίσταται και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, εκπροσωπώντας την Πολιτεία και αποδίδοντας φόρο τιμής στον επισμηναγό και στην προσφορά του στην πατρίδα.

Ο 40χρονος Γιάννης Μπλέσιας ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος είναι μόλις πέντε ετών.

Ο υπηρετούσε ως ιπτάμενος στην Πολεμική Αεροπορία και έχασε τη ζωή του μαζί με τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, η κηδεία του οποίου θα τελεστεί σήμερα (10/9) στις 16:30 στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Δείτε εικόνες από την κηδεία:

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