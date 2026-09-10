search
ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 12:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.09.2026 10:45

Πτώση Phantom: Οδύνη και συγκίνηση στην κηδεία του επισμηναγού Γιάννη Μπλέσια στον Πύργο (video/photos)

10.09.2026 10:45
kideia_pilotos_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και συγκίνησης πραγματοποιείται αυτή την ώρα στον Πύργο η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος σκοτώθηκε στην πτώση του F-4 Phantom στην Τανάγρα.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, στην κεντρική πλατεία του Πύργου, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολίτες έχουν συγκεντρωθεί για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον επισμηναγό.

Η κηδεία του Γιάννη Μπλέσια ξεκίνησε στις 10:00 το πρωί, ενώ μετά την εξόδιο ακολουθία θα ακολουθήσει η ταφή του στο Α’ Κοιμητήριο Πύργου.

Στην εξόδιο ακολουθία παρίσταται και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Δαβάκης, εκπροσωπώντας την Πολιτεία και αποδίδοντας φόρο τιμής στον επισμηναγό και στην προσφορά του στην πατρίδα.

Ο 40χρονος Γιάννης Μπλέσιας ήταν παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρούλα Κυριακοπούλου, με την οποία είχαν αποκτήσει έναν γιο, ο οποίος είναι μόλις πέντε ετών.

Ο υπηρετούσε ως ιπτάμενος στην Πολεμική Αεροπορία και έχασε τη ζωή του μαζί με τον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, η κηδεία του οποίου θα τελεστεί σήμερα (10/9) στις 16:30 στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Δείτε εικόνες από την κηδεία:

Διαβάστε επίσης:

Κόνιτσα: Για 11η ημέρα η μάχη με τη φωτιά

Νίσυρος: Επίδομα γέννησης 3.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί στο νησί από τον δήμο

Αρτέμιδα: Τα τριαντάφυλλα «έκρυβαν» 84 κιλά κοκαΐνης, τέσσερις συλλήψεις σε ανθοπωλείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kim_kori_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά, πόσα παιδιά έχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν;

mazonakis–new
LIFESTYLE

«Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Σπάνιο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1994

theo-james
LIFESTYLE

Theo James: Ο πρωταγωνιστής του «The Gentlemen», η συγκινητική ιστορία του Έλληνα παππού του και η έκκληση για την προστασία των προσφύγων

KARNEADOU_IATREIO
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Η κατάθεση της γιατρού στην Αστυνομία – «Είχε έρθει μια μέρα πριν, ήταν σε κακή κατάσταση»

latinopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε η Λατινοπούλου θέλει συνεργασία με τη ΝΔ – «Με το ζόρι δεν θα συζητάμε αυτό το θέμα συνέχεια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini kaysima lefta
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής: Τον χειμώνα θα λέμε πάμε να βάλουμε με 2 ευρώ βενζίνη – 70% πιο ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

iro-moukiou-new
LIFESTYLE

Ηρώ Μουκίου: «Όταν ο άνθρωπος δεν έχει χρήματα για να ζήσει, του κλέβουν την αξιοπρέπεια»

mentilimpar
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μεντιλίμπαρ - «Οι κύκλοι κάποτε κλείνουν»

mazwnakis black
ΕΛΛΑΔΑ

Τα κρίσιμα ερωτήματα πίσω από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 10.09.2026 12:46
kim_kori_ap
ΚΟΣΜΟΣ

Τελικά, πόσα παιδιά έχει ο Κιμ Γιονγκ Ουν;

mazonakis–new
LIFESTYLE

«Θέλω να γίνω τραγουδιστής» – Σπάνιο βίντεο του Γιώργου Μαζωνάκη από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση το 1994

theo-james
LIFESTYLE

Theo James: Ο πρωταγωνιστής του «The Gentlemen», η συγκινητική ιστορία του Έλληνα παππού του και η έκκληση για την προστασία των προσφύγων

1 / 3