Φρίκη στην Αυστρία: «Πουλούσε» για 500 ευρώ τη ναρκωμένη σύζυγό του σε άντρες για σεξ – Η γυναίκα πέθανε από την κακοποίηση

Takeaways by to pontiki AI Οι αυστριακές Αρχές ερευνούν υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 39χρονης γυναίκας στο Μάρχτρενκ, η οποία βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της από την κόρη της.

Ο 51χρονος σύζυγός της συνελήφθη, καθώς στοιχεία από το κινητό του τηλέφωνο υποδεικνύουν ότι τη νάρκωνε και επέτρεπε σε άλλους άνδρες να τη βιάζουν έναντι χρημάτων.

Οι ερευνητές εντόπισαν συνομιλίες που επιβεβαιώνουν την έλλειψη συναίνεσης του θύματος και τη συστηματική κακοποίησή της από τον σύζυγο και τρίτους.

Μαζί με τον σύζυγο συνελήφθη ένας γείτονας, ο οποίος κατηγορείται για δύο σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος της γυναίκας.

Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν την υπόθεση ως «Pelicot 2.0», λόγω των ομοιοτήτων της με την πολύκροτη υπόθεση κακοποίησης στη Γαλλία.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοκ προκαλεί η εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που ερευνούν οι αυστριακές Αρχές, μετά τον θάνατο 39χρονης γυναίκας στο Μάρχτρενκ. Ο σύζυγός της φέρεται να τη νάρκωνε και να επέτρεπε σε άλλους άνδρες να τη βιάζουν έναντι χρημάτων, ενώ εισαγγελείς έχουν ήδη χαρακτηρίσει την υπόθεση «Pelicot 2.0», παραπέμποντας στην πολύκροτη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό στη Γαλλία.

Το άψυχο σώμα της 39χρονης εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Μάρχτρενκ της Αυστρίας από την έφηβη κόρη της. Η γυναίκα βρισκόταν πάνω σε κρεβάτι νερού και ήταν καλυμμένη με αίμα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σπίτι στις 25 Ιουνίου. Σύμφωνα με το «20 Minuten», όταν έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον 51χρονο σύζυγο της γυναίκας σε κατάσταση μέθης.

Ο ίδιος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι η σύζυγός του είχε χάσει τη ζωή της κατά τη διάρκεια σκληρής σεξουαλικής επαφής. Σε εκείνη τη φάση οι Αρχές δεν θεώρησαν ότι υπήρχαν στοιχεία που να καθιστούν ύποπτο τον 51χρονο.

Η νεκροψία και τα στοιχεία στο κινητό

Η εικόνα της υπόθεσης άλλαξε μετά τη νεκροψία, η οποία αποκάλυψε σοβαρότατα και θανατηφόρα τραύματα. Τα ευρήματα οδήγησαν τους ερευνητές στην εκτίμηση ότι ο θάνατος της γυναίκας ενδέχεται να συνδεόταν με πολύ σοβαρότερη κακοποίηση.

Κατά τον έλεγχο του κινητού τηλεφώνου του συζύγου, οι αστυνομικοί φέρεται να εντόπισαν μεγάλο όγκο επιβαρυντικών στοιχείων.

Μάλιστα, μία ημέρα πριν από τον θάνατο της 39χρονης, ο άνδρας φέρεται να είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο οικιακές μεθόδους με τις οποίες θα μπορούσε να καταστήσει ένα άτομο ανίκανο να αντιδράσει.

Οι ερευνητές εκτιμούν ακόμη ότι, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο 51χρονος επέτρεπε επανειλημμένα σε άλλους άνδρες να βιάζουν τη σύζυγό του, εισπράττοντας έως και 500 ευρώ κάθε φορά.

Σε γραπτά μηνύματα φέρεται επίσης να αναφερόταν στη γυναίκα του με τον χαρακτηρισμό «νεκρό κρέας».

Συνελήφθη και γείτονας

Μαζί με τον σύζυγο συνελήφθη και ένας γείτονας, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε επιτεθεί σεξουαλικά στην 39χρονη δύο φορές, με τη μία από τις φερόμενες επιθέσεις να έχει συμβεί τη νύχτα του θανάτου της.

Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να είχε αποχωρήσει από το σπίτι προτού η γυναίκα πεθάνει.

Η αυστριακή εφημερίδα «Krone» αποκάλυψε σειρά ιδιαίτερα σκληρών μηνυμάτων που φέρεται να είχαν ανταλλάξει οι δύο άνδρες σχετικά με την κακοποίηση.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τη νύχτα κατά την οποία πέθανε η 39χρονη, ο σύζυγός της έστειλε στον γείτονα φωτογραφία της ενώ εκείνη ήταν αναίσθητη.

Σε ένα από τα μηνύματα φέρεται να έγραψε:

«Θα τη μεθύσω για τα καλά. Μετά μπορείς να κάνεις ξανά σεξ μαζί της. Ο τρόπος που γκρίνιαζε τις προάλλες ήταν καταπληκτικός».

Ο γείτονας φέρεται να απάντησε:

«Παραλίγο να ουρλιάξει. Της κλείνεις ξανά το στόμα».

Στα ίδια μηνύματα φέρεται επίσης να ευχαρίστησε τον σύζυγο επειδή του «επέτρεψε να τη χρησιμοποιήσει».

Άλλο μήνυμα φέρεται να επιβεβαιώνει ότι η γυναίκα δεν συναινούσε σε όσα συνέβαιναν. Ο σύζυγος εμφανίζεται να γράφει:

«Δεν συμμετέχει με τη θέλησή της».

Σε διαφορετικό μήνυμα φέρεται να αναφέρει:

«Αν λειτουργούσε, αν είχα ουσίες για βιασμό με νάρκωση, θα την έθετα τακτικά στη διάθεσή σου για να τη βιάζεις».

Οι αυστριακές Αρχές ερευνούν αυτή τη στιγμή και αρκετούς ακόμη υπόπτους.

Γιατί η υπόθεση χαρακτηρίστηκε «Pelicot 2.0»

Οι καταγγελίες προκάλεσαν άμεσα συγκρίσεις με την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία συγκλόνισε τη Γαλλία και τη διεθνή κοινή γνώμη.

Στη γαλλική υπόθεση, ο σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, τη νάρκωνε επί σχεδόν μία δεκαετία και προσκαλούσε δεκάδες άνδρες να τη βιάζουν ενώ εκείνη βρισκόταν αναίσθητη.

Η Ζιζέλ Πελικό παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία και εξελίχθηκε σε σύμβολο αντίστασης, αποκαλύπτοντας ότι δεν είχε καμία ανάμνηση από τις επιθέσεις και ότι είχε κακοποιηθεί από τουλάχιστον 72 άνδρες.

Η ιστορική δίκη αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο ανδρών που είχαν στρατολογηθεί μέσω διαδικτύου, καθώς και ένα τεράστιο αρχείο από βίντεο και φωτογραφίες που κατέγραφαν εκατοντάδες επιθέσεις.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης αποκαλύφθηκε ακόμη ότι ο Ντομινίκ Πελικό αναμείγνυε ισχυρά κατασταλτικά φάρμακα στο φαγητό και στα ποτά της συζύγου του.

Η δίκη ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 με σειρά καταδικαστικών αποφάσεων και αποτέλεσε σημείο αναφοράς τόσο σε νομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο στη Γαλλία.

Πυρκαγιά σε πλοίο στις Φιλιππίνες: Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 86 αγνοουμένων – 5 νεκροί

Ουκρανία: «Μαύρη τρύπα» 27 δισ. δολαρίων στην Άμυνα – Ο Ζελένσκι δοκιμάζει ξανά την Ευρώπη ζητώντας επειγόντως χρήματα

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Χαιρετίζουμε την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ – Προωθεί κοινούς στόχους ασφάλειας