Στέιτ Ντιπάρτμεντ για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Χαιρετίζουμε την αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ – Προωθεί κοινούς στόχους ασφάλειας

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Τη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτισε η Ουάσιγκτον στον απόηχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του Ισραήλ, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας», ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελ Αβίβ της διακρατικής συμφωνίας, συνολικού ύψους 3,035 δισ. ευρώ, για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Την ίδια ώρα πάντως παραμένει η θολούρα γύρω από την «Ασπίδα του Αχιλλέα», με την αντιπολίτευση να πιέζει την κυβέρνηση για ενημέρωση.

Πριν την αγορά, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε ξεκαθαρίσει ότι στο «πακέτο» συμπεριλαμβάνεται και ο πηγαίος κώδικας. Ωστόσο, μιλώντας στην «Καθημερινή» ο διευθυντής αντιπυραυλικής άμυνας του Ισραήλ, Μοσέ Πατέλ, ουσιαστικά διέψευσε τον υπουργό, λέγοντας ότι «ο πηγαίος κώδικας (source code) δεν περιλαμβανόταν στην άδεια χρήσης της συμφωνίας. Ωστόσο, είμαστε εκεί για να παρέχουμε υποστήριξη και συντήρηση, καθώς και κάθε είδους βοήθεια και ό,τι άλλο χρειαστεί στο μέλλον».

Στη συνέχεια, και ενώ η συνέντευξη Πατέλ προκαλούσε πολιτική αναταραχή στην Ελλάδα, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ διευκρίνισε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας θα υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας προς την Ελλάδα, καθώς και «από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις», λέγοντας ότι η συνεργασία θα επεκταθεί και στις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στη συμπαραγωγή των οπλικών συστημάτων. Ωστόσο, η διατύπωση δεν περιέχει ρητή αναφορά σε παράδοση του πηγαίου κώδικα, αλλά μια γενικότερη αναφορά στην μεταφορά τεχνογνωσίας.

Τελικά, σε νέα ανακοίνωσή του, το Τελ Αβίβ αναφέρει ότι «στο πλαίσιο της συμφωνίας για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”, το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η συμφωνία αφορά τόσο την επιχειρησιακή τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το Ισραήλ μέσα από δεκαετίες ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων αεράμυνας όσο και την παροχή τεχνολογικής υποστήριξης, ώστε οι ελληνικές εταιρείες να μπορέσουν να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου. Ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας».

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