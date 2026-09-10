Αγιασμός στα σχολεία: Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Takeaways by to pontiki AI Τα σχολεία ανοίγουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και η εργατική νομοθεσία παρέχει στους γονείς ειδική άδεια με αποδοχές για την παρακολούθηση του αγιασμού.

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται έως τέσσερις ημέρες άδειας ετησίως για κάθε παιδί έως 18 ετών που φοιτά στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το δικαίωμα αυτό καλύπτει όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τη σύμβασή τους και δεν συμψηφίζεται με την ετήσια κανονική άδεια.

Σε περίπτωση που εργάζονται και οι δύο γονείς, οι συνολικές ημέρες άδειας ανά παιδί μοιράζονται μεταξύ τους κατόπιν σχετικής συνεννόησης.

Για παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η άδεια χορηγείται χωρίς ηλικιακό περιορισμό εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχες δομές εκπαίδευσης.

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για το άνοιγμα των σχολείων, με μαθητές και γονείς να προετοιμάζονται για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Για τους εργαζόμενους γονείς που επιθυμούν να βρεθούν δίπλα στα παιδιά τους στην εκκίνηση της σχολικής περιόδου και να παρακολουθήσουν τον καθιερωμένο αγιασμό, η εργατική νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένη διευκόλυνση μέσω της ειδικής γονικής άδειας.

Τι προβλέπει η γονική άδεια

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εργαζόμενοι γονείς έχουν τη δυνατότητα να απουσιάσουν από την εργασία τους με αποδοχές, προκειμένου να ενημερωθούν για τη σχολική πορεία των παιδιών τους αλλά και να παραστούν σε σημαντικές σχολικές δράσεις.

Η σχετική διευκρίνιση ορίζει ρητά ότι η άδεια αυτή μπορεί να χορηγηθεί τόσο για την ημέρα του αγιασμού όσο και για άλλες σχολικές γιορτές ή συναντήσεις.

Η απουσία μπορεί να καλύψει ορισμένες ώρες ή ολόκληρο το ημερήσιο ωράριο, ανάλογα με τις ανάγκες της οικογένειας, χωρίς καμία απολύτως περικοπή μισθού ή συμψηφισμό με την κανονική ετήσια άδεια.

Η συγκεκριμένη άδεια καλύπτει το σύνολο του εργατικού δυναμικού, ανεξάρτητα από τη μορφή σύμβασης. Δικαιούχοι είναι τόσο οι εργαζόμενοι πλήρους και μερικής απασχόλησης, όπως επίσης και όσοι εργάζονται σε νυχτερινές βάρδιες.

Το δικαίωμα αφορά έως και τέσσερις εργάσιμες ημέρες ανά ημερολογιακό έτος για κάθε παιδί που παρακολουθεί μαθήματα στην πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ξεκινώντας από την ηλικία των τεσσάρων ετών στο νηπιαγωγείο και φτάνοντας μέχρι την ολοκλήρωση του 18ου έτους.

Στην περίπτωση που εργάζονται και οι δύο γονείς, οι συνολικές τέσσερις ημέρες ανά παιδί δεν διπλασιάζονται. Οι γονείς συνεννοούνται μεταξύ τους για το ποιος θα κάνει χρήση της άδειας ή επιλέγουν να μοιράσουν τις ημέρες και τις ώρες, υποβάλλοντας σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις στους εργοδότες τους.

Τέλος, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για γονείς παιδιών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άδεια χορηγείται χωρίς κανέναν ηλικιακό περιορισμό, εφόσον το παιδί φοιτά σε ειδικά σχολεία, δομές ειδικής αγωγής, κέντρα διημέρευσης ή κέντρα δημιουργικής απασχόλησης (ΚΔΑΠ ΑμεΑ).

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