Καιρός: Άλλη μια καλοκαιρινή μέρα του Σεπτέμβρη…λίγο πριν το φθινόπωρο επιβάλλει τους ρυθμούς του! 

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Και ενώ κυλάει ο Σεπτέμβρης με καλοκαιρία και αίθριο φόντο… μένει να δούμε για πόσο ακόμα θα αντιστέκεται η χώρα μας στην έλευση κακοκαιριών αλλά και στο φθινόπωρο!

Προς το παρόν λοιπό το φόντο του καιρού συνθέτουν, οι λιακάδες, οι ορεινές μπόρες, η ζέστη την μέρα και οι πιο δροσερές νύχτες.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Πέμπτη, γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει σχεδόν σε όλη την χώρα.

Ξεκινώντας από βόρεια, με ηλιοφάνεια θα κυλήσει ο καιρός στην Θράκη, στην Μακεδονία και στα νησιά του βορείου Αιγαίου, όπως και στα βόρεια Επτάνησα να. Η θερμική αστάθεια δεν παραιτείται και θα δώσει σύννεφα-βροχές- μπόρες και πιθανές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας, κατά μήκος της Πίνδου και δυτικά αυτής -δηλαδή στην Ήπειρο και στην Αιτωλοακαρνανία. Στην Θεσσαλία και στις Σποράδες θα επικρατεί ηλιοφάνεια.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, αίθριος αναμένεται να ξεκινήσει και εκεί ο καιρός με κάποιες νεφώσεις στα ορεινά όπου και πιθανώς να βγουν κάποιες μπόρες αργότερα αλλά και πρόσκαιρες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου. Παράλληλα, στις Κυκλάδες, και στην Στερεά ο ήλιος θα κυριαρχεί.

Τέλος ταξιδεύοντας προς την Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι ηλιόλουστες όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι βοριάδες ακόμα μία μέρα στο Αιγαίο πνέουν με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, ενώ τοπικά στις Κυκλάδες και στο Καρπάθιο πέλαγος ενδέχεται να φτάσουμε και τα 6 μποφόρ. Την ίδια ώρα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις.

Η ζέστη παρατείνεται και θερμότερες αέριες μάζες επηρεάζουν το θερμόμετρο… για να φτάσει τους 34-35 βαθμούς κελσίου σε κλειστές περιοχές της Ηπείρου, της Αιτωλοακαρνανίας και στην Άρτα. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία, θα φτάσει τους 31-33 βαθμούς κελσίου ενώ στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσουμε τους 28-30 βαθμούς κελσίου. Ωστόσο η ψύχρα έχει γίνει ήδη αισθητή απουσία του ήλιου ειδικά σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στα ανατολικά του νομού έως 5 μποφόρ και ασθενείς στον Σαρωνικό και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 32 βαθμούς Κελσίου την ώρα που πιο δροσερές θα είναι οι συνθήκες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια.

Ανεβαίνοντας προς την Θεσσαλονίκη, περιμένουμε αίθριο καιρό με ηλιοφάνεια και κάποιες αραιές νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μεταβλητοί και η θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή η αστάθεια σβήνει από τον χάρτη μας, θα είναι εξίσου μία ζεστή μέρα για την εποχή και το μελτέμι ακλόνητο αλλά πιο εξασθενημένο! Έτσι, ας απολαύσουμε αυτή την παράταση που μας χαρίζει ο Σεπτέμβρης προτού μας επιβάλλει το φθινόπωρο τους δικούς του ρυθμούς αφού από Κυριακή φαίνεται πως ο καιρός θα προσπαθήσει να εναρμονιστεί με το ημερολόγιο.

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